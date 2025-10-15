برنامج "اينوف آرت" يدعو اصحاب افكار المشاريع الحرفية بتونس الكبرى الى تقديم ترشحاتهم حتى 31 اكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68efd8107567f8.08464643_npiqkejglfmho.jpg width=100 align=left border=0>

أطلق مشروع "اينوف آرت"، الذي وضعته منظمة "اندا" العالم العربي، دعوة أصحاب افكار المشاريع الحرفية المقيمين في ولايات اقليم تونس الكبرى (تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة)، الى تقديم ترشحاتهم حتى 31 اكتوبر 2025، بهدف مواكبتهم في مسار احداث مؤسساتهم بفضل برنامج المحاضن الشامل والعملي.



ويتوجه برنامج "اينوف آرت" الى كل حرفي يحدوه الشغف وله فكرة نشاط مجدد في قطاع الصناعات التقليدية سواء كان تقليديا او مجددا، وهو يقترح مسار مرافقة مشخص، يتم من خلال توجيه صاحب فكرة المشروع بدءا من مستوى نضج فكرته وصولا الى تجسيمها وتحويلها الى مؤسسة.









وسيتمتع المرشحون المقبولون، وفق ما ورد على موقع "اندا العالم العربي" بمرافقة مشخصة من قبل خبراء، كما سيكون لهم حق النفاذ الى دورات تدريبية تطبيقية تشمل دراسة الجدوى والتخطيط والتسويق والقانون والبيع على الخط دون اغفال الدعم الذي سيجدونه لتحسين منتوجهم التقليدي.



كما يتضمن البرنامج تنظيم ورشات جماعية ولقاءات مع مهنيين من القطاع بما يوفر فرصا فعلية للنفاذ الى الاسواق.

