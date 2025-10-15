تونس تؤكد على اهميّة تعزيز التعاون في مجال استرجاع الاموال المنهوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min522.jpg width=100 align=left border=0>

-أكدت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك ، يوم أمس الثلاثاء ، خلال الاجتماع المخصص لمتابعة نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، على أهمية تعزيز التعاون في مجال استرجاع الأموال المنهوبة.



وبيّنت البعثة ، وفق الخارجية ،أنّ هذه الأموال تعدّ مصدرًا مشروعًا وأساسيًا لتمويل التنمية، داعية جميع الدول إلى التعاون وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لضمان توجيه هذه الموارد لخدمة الشعوب.





كما جددت الدعوة إلى إقامة نظام دولي أكثر عدلاً لإدارة الديون يشمل آليات مثل مقايضة الدين مقابل مشاريع لفائدة المناخ، مشدّدة في الآن نفسه على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي ليصبح أكثر إنصافًا واستجابة لاحتياجات الدول النامية، مع إصلاح المؤسسات المالية متعددة الأطراف لتسهيل النفاذ إلى التمويلات الميسّرة.