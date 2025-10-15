Babnet   Latest update 20:34 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 19:10
      
تُجرى مباريات الجولة السادسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى


* قاعة القرجاني:

النادي الإفريقي 🆚 الدالية الرياضية بقرمبالية – (15:00)
* قاعة بن عمار بحلق الوادي:
نجم حلق الوادي 🆚 نادي كرة السلة بالمهدية – (16:00)
* قاعة حمام سوسة:
النجم الساحلي 🆚 شبيبة المنازه – (16:00)

المجموعة الثانية

* قاعة بوهيمة رادس:
النجم الرادسي 🆚 الاتحاد المنستيري – (16:00)
* قاعة الحمامات:
جمعية الحمامات 🆚 شبيبة القيروان – (16:00)
* قاعة بئر شلوف بنابل:
الملعب النابلي 🆚 اتحاد الأنصار – (17:00)

🕓 انطلاق الجولة يوم الأحد القادم، وسط منافسة قوية في سباق الصدارة بين أبرز أندية البطولة.


الأربعاء 15 أوكتوبر 2025 | 23 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:45
15:16
12:12
06:27
05:01
