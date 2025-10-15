البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة السادسة
تُجرى مباريات الجولة السادسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
* قاعة القرجاني:
النادي الإفريقي 🆚 الدالية الرياضية بقرمبالية – (15:00)
* قاعة بن عمار بحلق الوادي:
نجم حلق الوادي 🆚 نادي كرة السلة بالمهدية – (16:00)
* قاعة حمام سوسة:
النجم الساحلي 🆚 شبيبة المنازه – (16:00)
المجموعة الثانية* قاعة بوهيمة رادس:
النجم الرادسي 🆚 الاتحاد المنستيري – (16:00)
* قاعة الحمامات:
جمعية الحمامات 🆚 شبيبة القيروان – (16:00)
* قاعة بئر شلوف بنابل:
الملعب النابلي 🆚 اتحاد الأنصار – (17:00)
🕓 انطلاق الجولة يوم الأحد القادم، وسط منافسة قوية في سباق الصدارة بين أبرز أندية البطولة.
