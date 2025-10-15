البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

تُجرى مباريات الجولة السادسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وفق البرنامج التالي:



المجموعة الأولى





* قاعة القرجاني:



النادي الإفريقي 🆚 الدالية الرياضية بقرمبالية – (15:00)

* قاعة بن عمار بحلق الوادي:

نجم حلق الوادي 🆚 نادي كرة السلة بالمهدية – (16:00)

* قاعة حمام سوسة:

النجم الساحلي 🆚 شبيبة المنازه – (16:00)



المجموعة الثانية

* قاعة بوهيمة رادس:

النجم الرادسي 🆚 الاتحاد المنستيري – (16:00)

* قاعة الحمامات:

جمعية الحمامات 🆚 شبيبة القيروان – (16:00)

* قاعة بئر شلوف بنابل:

الملعب النابلي 🆚 اتحاد الأنصار – (17:00)



