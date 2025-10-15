Babnet   Latest update 18:55 Tunis

صندوق الضمان الاجتماعي: تمديد أجل إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الإشتراكات للثلاثية الثالثة لسنة 2025 إلى الاثنين 20 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cnss_tunisie_greve.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 18:10 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه تقرر تمديد أجل إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات لكافّة منظوريه من مؤجّرين وعملة غير أجراء، بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2025 إلى يوم الإثنين 20 أكتوبر الجاري.
 
وأفاد الصندوق، في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، بأنّ هذا الإجراء يأتي تبعا لتزامن آخر أجل لإيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2025 مع عطلة عيد الجلاء الموافق لــ 15 أكتوبر 2025 ونظرا لما تمّ تسجيله من إشكاليّات تقنيّة رافقت عمليّة إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات عن بعد.


