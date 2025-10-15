Babnet   Latest update 12:46 Tunis

غدا الخميس أخر أجل لايداع التصريح الشهري و التصريح الثلاثي -الادارة العامة للاداءات-

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6863cd983c5f55.24637171_ojfpilnghkeqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 11:40 قراءة: 0 د, 23 ث
      
ذكرت الادارة العامة للاداءات بأن يوم غد الخميس 16 أكتوبر 2025 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. 
كما حددت الادارة العامة للاداءات يوم 16 اكتوبر آخر اجل لايداع التصريح الثلاثي  بالنسبة الأشخاص الخاضعين النظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.
وفسرت أن هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير القانوني لإيداع التصريح وليس اليوم الوحيد لذلك داعية مختلف المتعاملين، إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة لهذه الآجال وذلك تجنبا للازدحام داخل القباضات المالية وللضغط على المنظومة المعلوماتية.


