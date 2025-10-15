بنزرت تحيي الذكرى الـ62 لعيد الجلاء: وفاء لتضحيات الأجداد وفخر بإنجازات الأبناء

تستعد ولاية بنزرت، الأربعاء، لإحياء الذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء، تخليدًا لرحيل آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي يوم 15 أكتوبر 1963، في مناسبة وطنية راسخة تستحضر نضالات الآباء وملاحم التحرير، وتكرّس فخر الأجيال الجديدة بما تحقق من مكاسب وإنجازات.



ذاكرة النضال وبطولة معركة الجلاء



احتفالات في كامل الولاية



بنزرت اليوم: إنجازات تنموية تعزّز مسيرة التحرّر



تُعدمحطة حاسمة في تاريخ تونس الحديث، إذ جسّدت وحدة الشعب في مواجهة أحد أقوى الجيوش الاستعمارية آنذاك. فقد شارك فيها، وسالت فيها دماء آلاف الشهداء والجرحى من أجل. وقد بقيت تلك المعركة الخالدة رمزًا للشجاعة والكرامة، ومفصلاً حاسماً في مسار تحرّر الشعوب المستعمَرة.وككل سنة، تعيشأجواء احتفالية وطنية مفعمة بالفخر، إذ تُنظَّمبمختلف المؤسسات التربوية والثقافية والشبابية. وتنوّعت البرامج بينتوثّق مراحل معركة الجلاء.كما تزيّنتومعالم الزينة، في مبادرة شاركت فيها مختلف الهياكل الجهوية والمحلية، فضلاً عنالعمومية والخاصة في إحياء المناسبة.تزامن إحياء الذكرى هذه السنة معتعرفها الجهة، من خلال تقدم الأشغال في مشاريع كبرى، أبرزها:(تكلفة تقديرية 750 مليون دينار)،(330 مليون دينار)،(60 مليون دينار)،ورفع نسق الاستثمار فيالذي بلغ حجم استثماراته سنة 2024 حواليكما يشهدتقدمًا في أشغالبكلفة 16 مليون دينار، إضافة إلى مشاريعوربط الجهة بالغاز الطبيعي، إلى جانب برامجبعدة معتمديات. واصلة البناء وترسيخ قيم المواطنة والكرامة الوطنية** التي ناضل من أجلها الآباء، ليحملها الأبناء اليوم بوعي ومسؤولية في مسيرة التنمية والازدهار.