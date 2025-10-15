بنزرت تحيي الذكرى الـ62 لعيد الجلاء: وفاء لتضحيات الأجداد وفخر بإنجازات الأبناء
تستعد ولاية بنزرت، الأربعاء، لإحياء الذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء، تخليدًا لرحيل آخر جندي فرنسي عن التراب التونسي يوم 15 أكتوبر 1963، في مناسبة وطنية راسخة تستحضر نضالات الآباء وملاحم التحرير، وتكرّس فخر الأجيال الجديدة بما تحقق من مكاسب وإنجازات.
ذاكرة النضال وبطولة معركة الجلاء
تُعد معركة بنزرت محطة حاسمة في تاريخ تونس الحديث، إذ جسّدت وحدة الشعب في مواجهة أحد أقوى الجيوش الاستعمارية آنذاك. فقد شارك فيها العسكريون والمتطوعون المدنيون والأمنيون، وسالت فيها دماء آلاف الشهداء والجرحى من أجل استكمال السيادة الوطنية. وقد بقيت تلك المعركة الخالدة رمزًا للشجاعة والكرامة، ومفصلاً حاسماً في مسار تحرّر الشعوب المستعمَرة.
احتفالات في كامل الولايةوككل سنة، تعيش ولاية بنزرت أجواء احتفالية وطنية مفعمة بالفخر، إذ تُنظَّم أنشطة ثقافية وفنية وتربوية ورياضية بمختلف المؤسسات التربوية والثقافية والشبابية. وتنوّعت البرامج بين ورشات فنية وتنشيطية، ومسابقات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي، وعروض لأفلام وثائقية توثّق مراحل معركة الجلاء.
كما تزيّنت مدن ومعتمديات الولاية بالأعلام الوطنية ومعالم الزينة، في مبادرة شاركت فيها مختلف الهياكل الجهوية والمحلية، فضلاً عن انخراط تلقائي من المواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة في إحياء المناسبة.
بنزرت اليوم: إنجازات تنموية تعزّز مسيرة التحرّرتزامن إحياء الذكرى هذه السنة مع طفرة تنموية مميزة تعرفها الجهة، من خلال تقدم الأشغال في مشاريع كبرى، أبرزها:
* مشروع الجسر الثابت ببنزرت (تكلفة تقديرية 750 مليون دينار)،
* مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب (330 مليون دينار)،
* تهيئة كورنيش بنزرت (60 مليون دينار)،
* تطوير الميناء التجاري ورفع نسق الاستثمار في فضاء الأنشطة الاقتصادية الذي بلغ حجم استثماراته سنة 2024 حوالي 1100 مليون دينار.
كما يشهد المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة تقدمًا في أشغال تهيئة قسم التوليد بكلفة 16 مليون دينار، إضافة إلى مشاريع إزالة التلوث عن بحيرة بنزرت وربط الجهة بالغاز الطبيعي، إلى جانب برامج التنمية المندمجة والتأقلم مع التغيرات المناخية بعدة معتمديات. واصلة البناء وترسيخ قيم المواطنة والكرامة الوطنية** التي ناضل من أجلها الآباء، ليحملها الأبناء اليوم بوعي ومسؤولية في مسيرة التنمية والازدهار.
