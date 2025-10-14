نواب المجلس المحلي بقابس الجنوبية يطالبون بالوقف الفوري لوحدات المجمع الكميائي المهترئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eec2de06bf30.28317874_nkfpoqjemglhi.jpg width=100 align=left border=0>

طالب نواب المجلس المحلي لمعتمدية قابس الجنوبية "بالإعلان الفوري عن إيقاف نشاط الوحدات الكيمياوية المتهرئة والتابعة للمجمع الكيميائي بقابس والشروع في تفكيك الوحدات".



ودعوا، في بيان اصدره المجلس مساء اليوم الاثنين، الى الشروع الفوري في إنجاز المشاريع البيئية المعطلة ومحاسبة كل من تسبب فيما آلت إليه الأوضاع في الجهة وتفعيل مبدأ العدالة البيئية والتمييز الإيجابي لفائدة ولاية قابس.





.



وعبر النواب عن استنكارهم الشديد ورفضهم القاطع لما جد اليوم من حوادث اختناق في صفوف التلاميذ والأهالي بشط السلام نتيجة تسرب الانبعاثات الغازية الخانقة من المجمع الكيميائي.



واعتبروا ان هذه الحوادث المتجددة لم تعد حوادث عرضية بل ارتقت إلى جرائم بيئية متواصلة ومرتكبة عمدًا في حق المتساكنين والطبيعة والحيوان في استخفاف بأرواح المواطنين.

وعبر النواب عن استنكارهم الشديد ورفضهم القاطع لما جد اليوم من حوادث اختناق في صفوف التلاميذ والأهالي بشط السلام نتيجة تسرب الانبعاثات الغازية الخانقة من المجمع الكيميائي.واعتبروا ان هذه الحوادث المتجددة لم تعد حوادث عرضية بل ارتقت إلى جرائم بيئية متواصلة ومرتكبة عمدًا في حق المتساكنين والطبيعة والحيوان في استخفاف بأرواح المواطنين.