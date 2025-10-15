Babnet   Latest update 09:06 Tunis

تخصيص اعتماد بقيمة 2 فاصل 4 مليون دينار لتهيئة المركب الشبابي بزغوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 08:55 قراءة: 0 د, 48 ث
      
خصصت وزارة الشباب والرياضة اعتمادا بقيمة 2 فاصل4 مليون دينار لتهيئة المركب الشبابي بزغوان الذي سيشهد توسعة هامة من خلال إضافة نوادي جديدة وقاعة رياضية متعددة الاختصاصات لتعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية بهذه المنشأة . وذكرت سميرة خلفة المندوبة الجهوية للشباب والرياضة لـ"وات" أن الأشغال ستشمل أيضا تهيئة المطبخ والمطعم وتجميل مدخل المركب مع إقامة سور خلفي لحمايته من المتطفلين والحيوانات بحكم تواجده بمنطقة غابية
وكشفت المندوبة أن الاعتماد المذكور كان مرسما بميزانية الوزارة لسنة 2019 مما استوجب إدخال بعض التعديلات على عناصر المشروع نظرا لارتفاع كلفة الأشغال وذلك دون التأثير على المكونات الأساسية التي تم تحديدها للغرض ، وأكدت على الدور الهام الذي يقوم به المركب في احتضان الملتقيات والتظاهرات التي تنظمها الفئات الشبابية من داخل الولاية وخارجها فضلا عن الأنشطة اليومية التي تقام عبر مختلف النوادي.
وأفادت أن القسط الثاني من المشروع سيشمل لاحقا تهيئة مركز الإقامة للترفيع من طاقة استيعابه الحالية التي تتسع لـ80 سريرا لافتة إلى أن مصالح التجهيز المكلفة بتنفيذ المشروع ستعلن قريبا عن فتح العروض لإنجازه


