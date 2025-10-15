Babnet   Latest update 09:06 Tunis

بنزرت: تسليم آلات سمعية متطورة لعدد من الاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية السمعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e0a44e52a0b6.56411569_lfnihgekjpqmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 08:48 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنظم الجمعية التونسية لمساعدة الصّمّ فرع بنزرت، يومي 16 و17 أكتوبر 2025، تظاهرة بمقرها لتسليم آلات سمعية متطورة لعدد من الاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية السمعية.

وتهدف هذه المبادرة التي تنتظم بالشراكة مع القسم الجامعي لامراض الأذن والانف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة الى مزيد تقديم الاحاطة بهذه الفئة من الاطفال وفتح الآفاق امامهم نحو الاندماج والتعبير والتعلم



وقد استفاد هؤلاء الاطفال بمتابعة طبية شاملة شملت كل مراحل التشخيص والفحوصات الوظيفية السمعية والنطقية .

وسيشارك في هذه التظاهرة الانسانية أخصائي في قيس السمع من فرنسا وطبيبة أخصائية في أمراض الاذن والانف والحنجرة بفرنسا.

وتعمل الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع بنزرت منذ احداثها على نشر الوعي بضرورة الاحاطة الشاملة بالاشخاص ذوي الاعاقة السمعية ودعمهم في مسار التأهيل والتكامل الاسري والاجتماعي


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316658


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أوكتوبر 2025 | 23 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:45
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
25°-20
25°-18
26°-20
26°-20
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    