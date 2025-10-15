بنزرت: تسليم آلات سمعية متطورة لعدد من الاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية السمعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e0a44e52a0b6.56411569_lfnihgekjpqmo.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم الجمعية التونسية لمساعدة الصّمّ فرع بنزرت، يومي 16 و17 أكتوبر 2025، تظاهرة بمقرها لتسليم آلات سمعية متطورة لعدد من الاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية السمعية.



وتهدف هذه المبادرة التي تنتظم بالشراكة مع القسم الجامعي لامراض الأذن والانف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة الى مزيد تقديم الاحاطة بهذه الفئة من الاطفال وفتح الآفاق امامهم نحو الاندماج والتعبير والتعلم









وقد استفاد هؤلاء الاطفال بمتابعة طبية شاملة شملت كل مراحل التشخيص والفحوصات الوظيفية السمعية والنطقية .



وسيشارك في هذه التظاهرة الانسانية أخصائي في قيس السمع من فرنسا وطبيبة أخصائية في أمراض الاذن والانف والحنجرة بفرنسا.



