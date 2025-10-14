المنتخب التونسي تحت 23 عاما يجدد فوزه على نظيره العراقي وديا 3-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee889031c294.05761908_ielmonhpkqjfg.jpg width=100 align=left border=0>

جدد المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما فوزه على نظيره العراقي (3-0) في اللقاء الودي الثاني الذي دار بينهما اليوم الثلاثاء بالقيروان في اطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة

وحملت الاهداف توقيع كل من زايون (27) وزين الدين كادا الذي سجل ثنائية (45 و59)..

وكان المنتخب التونسي فاز في المباراة الودية الاولى التي دارت السبت الماضي بسوسة 3-1