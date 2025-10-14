مدنين: دعوة الى تمكين حجيج جربة من اجراء الفحص الطبي بالجزيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66be2c44625ac8.07420796_glnkqpojfemih.jpg width=100 align=left border=0>

دعت المجالس المحلية بجزيرة جربة، وزارة الصحة، الى اعادة النظر في قرارها القاضي بنقل الفحص الطبي للمترشحين للحج بجزيرة جربة الى مدينة مدنين والابقاء على اجراء الفحص الطبي بالجزيرة على غرار السنوات الماضية، لما فيه من مصلحة للحجيج والتخفيف من معاناة تنقلهم خاصة كبار السن منهم وذوي الاحتياجات الخاصة.



وعبرت المجالس في بيان مشترك تلقت صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء نسخة منه، عن تمسكها بابقاء الفحص الطبي داخل الجزيرة حفاظا على راحة الحجاج وسلامتهم، مؤكدة الالتزام بمواصلة الدفاع عن حق المواطن في خدمات صحية وادارية قريبة والتعاون مع السلط الجهوية لانجاح موسم الحج.





يذكر ان عمليات الفحص الطبي لحجيج ولاية مدنين، انطلقت يوم 7 اكتوبر وستتواصل حتى يوم 29 اكتوبر، مع تخصيص لاول مرة هذه السنة، المركز الصحي الوسيط بمدنين لتامين عمليات فحص المترشحين للحج من كامل الولاية، والبالغ عددهم 777 مترشحا.



وتم ضبط رزنامة لا يتجاوز فيها عدد الحجيج المعنيين بالفحص الطبي 50 حاجا في اليوم، ليخصص لحجيج جزيرة جربة ايام 16 و17 اكتوبر الجاري لحجيج معتمدية جربة ميدون ويومي 20 و21 من ذات الشهر لحجيج معتمدية جربة حومة السوق وثم يومي 21 و 22 اكتوبر لحجيج معتمدية جربة اجيم. يذكر ان عمليات الفحص الطبي لحجيج ولاية مدنين، انطلقت يوم 7 اكتوبر وستتواصل حتى يوم 29 اكتوبر، مع تخصيص لاول مرة هذه السنة، المركز الصحي الوسيط بمدنين لتامين عمليات فحص المترشحين للحج من كامل الولاية، والبالغ عددهم 777 مترشحا.وتم ضبط رزنامة لا يتجاوز فيها عدد الحجيج المعنيين بالفحص الطبي 50 حاجا في اليوم، ليخصص لحجيج جزيرة جربة ايام 16 و17 اكتوبر الجاري لحجيج معتمدية جربة ميدون ويومي 20 و21 من ذات الشهر لحجيج معتمدية جربة حومة السوق وثم يومي 21 و 22 اكتوبر لحجيج معتمدية جربة اجيم.