"الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تبذل جهودا لرقمنة منظومة التدقيق في القطاع العمومي" (رئيس الهيئة)

Publié le Mardi 14 Octobre 2025
      
قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي إن الهيئة تبذل جهودا من أجل رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي وإرساء نظام للتصرف الالكتروني في رصيدها الأرشيفي، مبرزا حرصها المتواصل على الرفع من قدرات المراقبين وتطوير مهاراتهم.

وتابع الحزقي قوله، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى العربي السابع حول "دور الرقمنة في تعزيز فاعلية النظام الرقابي على الأداء المؤسسي والإداري" الذي تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية يومي 13 و14 أكتوبر الحالي بتونس، إنه من المهم مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى تكنولوجيات المعلومات واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وما توفره من فرص ومجالات لتطوير طرق وأساليب التدقيق وتحسين جودة مخرجات الأعمال الرقابية وتقليص آجال إنجازها والكشف الاستباقي عن المخاطر المحتملة في التصرف العمومي.



ووفق بلاغ للهيئة نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، قدم المراقب العام والمكلّف بمهمة لدى الهيئة سامي قعيّش، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للملتقى، عرضا حول "رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي" وحول منصة "ناصيف" الخاصة بمتابعة نتائج التقارير الرقابية، التي تمّ تطويرها على مستوى الهيئة.


