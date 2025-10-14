"الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تبذل جهودا لرقمنة منظومة التدقيق في القطاع العمومي" (رئيس الهيئة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ee3b2d499ee7.98388142_kfijhlneqgpom.jpg width=100 align=left border=0>

قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي إن الهيئة تبذل جهودا من أجل رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي وإرساء نظام للتصرف الالكتروني في رصيدها الأرشيفي، مبرزا حرصها المتواصل على الرفع من قدرات المراقبين وتطوير مهاراتهم.



وتابع الحزقي قوله، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى العربي السابع حول "دور الرقمنة في تعزيز فاعلية النظام الرقابي على الأداء المؤسسي والإداري" الذي تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية يومي 13 و14 أكتوبر الحالي بتونس، إنه من المهم مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى تكنولوجيات المعلومات واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وما توفره من فرص ومجالات لتطوير طرق وأساليب التدقيق وتحسين جودة مخرجات الأعمال الرقابية وتقليص آجال إنجازها والكشف الاستباقي عن المخاطر المحتملة في التصرف العمومي.









ووفق بلاغ للهيئة نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، قدم المراقب العام والمكلّف بمهمة لدى الهيئة سامي قعيّش، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للملتقى، عرضا حول "رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي" وحول منصة "ناصيف" الخاصة بمتابعة نتائج التقارير الرقابية، التي تمّ تطويرها على مستوى الهيئة.