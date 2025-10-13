قفصة: المجمع الكيميائي التونسي يبرمج جملة من المشاريع البيئية بالمظيلة بكلفة تناهز 140 مليون دينار

أفاد المدير الجهوي للمجمع الكيميائي التونسي بقفصة، عبد السلام شوية، خلال جلسة عمل، انعقدت، اليوم الإثنين، بمقر ولاية قفصة، وخصّصت لمتابعة الوضع التنموي والبيئي بمعتمدية المظيلة، بأن المجمع برمج إنجاز عدد من المشاريع في المجال البيئي في المظيلة باعتمادات جملية تناهز 140 مليون دينار.







وأوضح شوية، خلال الجلسة الملتئمة بإشراف والي قفصة سليم فروجة، أن من بين المشاريع المبرمجة مشروع تحويل وحدة الحامض الكبريتي بمصنع المظيلة1 من نظام الامتصاص الاحادي المضاعف مع استرجاع الحرارة، ومشروع تحويل مصنع المظيلة1 من استخدام الوقود الثقيل إلى استعمال الغاز الطبيعي، ومشروع إنشاء وحدة لتحلية المياه بنظام التنازع العكسي.وأضاف أن المجمع الكيميائي التونسي برمج كذلك مشروع تهيئة لتكديس الفوسفوجيبس بالمظيلة مع إعتماد طبقة عازلة من مادة البوليثيلين لحماية التربة، ومشروع غسل الغازات الناتجة عن وحدة إنتاج الحامض الكبريتي عند التشغيل، فضلا عن مشاريع لتحسين نظام غسل غازات وحدات انتاج ثلاثي الفوسفات الرفيع، ومشروع غراسة حزام اخضر حول معامل المجمع الكيميائي التونسي.وأبرز، في ذات الإطار، أنّ من بين المشاريع التي تم الإعلان عن طلب عروض الخاص بها خلال شهر جويلية المنقضي، مشروع التأهيل البيئي لوحدة إنتاج الحامض الكبريتي بإدماج تقنية الامتصاص المضاعف للحد من إفرازات ثاني أكسيد الكبريت والاقتصاد في الطاقة والتخفيض من الاستهلاك الخصوصي للمواد الخام (الكبريت)، والذي تقدّر الكلفة الجملية لإنجازه بـ82 مليون دينار.وبيّن عبد السلام شوية أن هذه المشاريع تهدف إلى الحد من الانبعاثات الغازية، وتستجيب إلى المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالحدود القصوى لهذه الانبعاثات في معامل الأسمدة، كما تكرس الإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية للمؤسسة والتي تشمل الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.من جانب آخر، تطرقت الجلسة إلى المسؤولية المجتمعية للمجمع الكيميائي التونسي تجاه معتمدية المظيلة، حيث تعهد بصيانة 6 مدارس ابتدائية (مدارس حي النسيم، والقرية، وبرج العكارمة، والمنجم، والحي العصري، والسقي) إضافة إلى تهيئة الملعب البلدي بالمظيلة، والترفيع في المنح للجمعيات الرياضية لكل من المظيلة وبرج العكارمة، مع إقتناء آلة سكانار وآلة تصوير بالأشعة لفائدة المستشفى المحلي بالمظيلة.