اطلاق حملة وطنية تحسيسية لتعزيز الوعي بمخاطر التبغ تحت شعار 'رياضة بلا تدخين'

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المرصد الوطني للرياضة والحي الوطني الرياضي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية حملة وطنية تحسيسية لتعزيز الوعي بمخاطر التبغ وذلك تحت شعار 'رياضة بلا تدخين'



وتهدف هذه الحملة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس على موقع 'فايسبوك'، الى التوعية بمخاطر التدخين على الصحة البدنية وتأثيراته السلبية على الرياضيين والاداء الرياضي مع التركيز على أهمية ممارسة الرياضة كوسيلة للوقاية وتحسين جودة الحياة.









كما ترمي هذه الحملة الى تمكين المواطنين من أساليب عملية للاقلاع عن التدخين، حيث يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في ضبط النفس والتحكم بالمزاج أثناء فترة الاقلاع عن التبغ .



وسيتم خلال الحملة تنظيم أيام تحسيسية مفتوحة في المراكز الرياضية والمندوبيات الجهوية تشمل فحوصات طبية مجانية وتظاهرات رياضية وورشات توعوية في المعاهد الثانوية الرياضية وبث مقاطع فيديو توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة رياضيين .



