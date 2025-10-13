تفاقم العجز التجاري لتونس إلى 16,7 مليار دينار موفى سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ec89c039ac54.53903489_npgeljomfqihk.jpg width=100 align=left border=0>

تعمّق العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ليبلغ 16,728 مليار دينار، مقابل 13,497 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق ما كشفته نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2025 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مساء الأحد.



وأظهرت المؤشرات أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت إلى 73,5 بالمائة مقابل 77,5 بالمائة قبل عام، نتيجة ارتفاع نسق التوريد وتراجع نمو الصادرات.









### أسباب تفاقم العجز

أرجع المعهد تفاقم العجز التجاري أساساً إلى:



* عجز قطاع الطاقة: 8,106 مليار دينار.

* المواد الأولية ونصف المصنّعة: 4,990 مليار دينار.

* مواد التجهيز: 2,693 مليار دينار.

* المواد الاستهلاكية: 1,557 مليار دينار.



في المقابل، حقّق قطاع المواد الغذائية فائضاً قدره 0,620 مليار دينار.

وباستثناء قطاع الطاقة، يتراجع عجز الميزان التجاري إلى 8,621 مليار دينار.



### تطور الصادرات والواردات

بلغت قيمة الصادرات التونسية موفى سبتمبر 2025 نحو 46,419 مليار دينار، مسجّلة زيادة طفيفة بـ0,03 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.

أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 5,4 بالمائة لتبلغ 63,148 مليار دينار، مقابل 59,902 مليار دينار قبل عام.



### أداء القطاعات التصديرية

سجّلت النتائج القطاعية التغييرات التالية:



* الفسفاط ومشتقاته: +8%.

* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: +6,4%.

* الطاقة: -34,2% بسبب تراجع صادرات المواد المكررة (0,610 مليار د مقابل 1,466 مليار د).

* المنتوجات الفلاحية والغذائية: -14,6% نتيجة انخفاض مبيعات زيت الزيتون (2,915 مليار د مقابل 4,038 مليار د).

* قطاع النسيج والملابس والجلد: -1,3%.



### واردات تونس: ارتفاع شبه عام

ارتفعت مقتنيات البلاد من الخارج في:



* مواد التجهيز: +16,2%.

* المواد الأولية ونصف المصنّعة: +8,1%.

* المواد الاستهلاكية: +11,4%.



في المقابل، تراجعت واردات:



* مواد الطاقة: -11,8%.

* المواد الغذائية: -3,5%.



### التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية

الاتحاد الأوروبي

استحوذ الاتحاد الأوروبي على 70,3% من الصادرات التونسية بقيمة 32,622 مليار دينار، مقابل 32,284 مليار دينار في 2024.

وشهدت الصادرات التونسية تطوراً نحو:



* ألمانيا: +11,2%.

* فرنسا: +8,4%.

* هولندا: +7,2%.

في حين تراجعت نحو:

* إيطاليا: -10,1%.

* إسبانيا: -20,3%.



أما الواردات من الاتحاد الأوروبي (43,2% من الإجمالي) فبلغت 27,306 مليار دينار، مقابل 26,138 مليار دينار في 2024.

وارتفعت الواردات من:



* فرنسا: +12,7%.

* ألمانيا: +8,6%.

وتراجعت من:

* إيطاليا: -2,4%.

* اليونان: -29,1%.

* بلجيكا: -7,1%.



العالم العربي

سجّلت الصادرات التونسية نمواً نحو:



* ليبيا: +7,4%.

* الجزائر: +11,6%.

* المغرب: +35,9%.

* مصر: +33,5%.



شركاء آخرون

* الصين: +29,4% (واردات).

* تركيا: +17,7%.

* روسيا: -22,8%.

* أوكرانيا: -36,5%.

