Babnet   Latest update 17:47 Tunis

المنستير: هدم منشآت تابعة لنادي كرة التنس بصيادة يثير جدلا في اوساط الشباب والمجتمع المدني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebc60fd319c6.63495772_koqijmfhplgen.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 16:14 قراءة: 1 د, 10 ث
      
نفذت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي قرارا يقضي بهدم منشأتين جديدتين بالملاعب الفرعية لنادي كرة التنس، الواقعة قرب القاعة المغطاة بمدينة صيادة من ولاية المنستير.

وشملت عملية الهدم والإزالة حائط التمارين وملعبين جديدين قيد البناء، استنادًا إلى أحكام قانون الملك العمومي البحري الذي يمنع استعمال المواد الصلبة أو إقامة أي بناءات دائمة على الأراضي التابعة له، سواء أفقيا أو عموديا.



وأثار هذا القرار جدلا واسعا في صفوف الشباب ونشطاء المجتمع المدني بالجهة، الذين أكدوا أن القائمين على المشروع تحصلوا على موافقة مبدئية من بلدية المكان باعتبار أن الأرض المعنية تُعد ملكا بلديا. كما رأوا أنه كان من الأجدر تأجيل عملية الهدم إلى حين صدور حكم القضاء في القضية الجارية بشأن تحديد ملكية قطعة الأرض، وما إذا كانت تابعة للبلدية أو لوكالة حماية الشريط الساحلي.

وعبر عدد من النشطاء عن استيائهم مما اعتبروه "تهميشا لشباب الجهة وتراجعا في النشاط الرياضي"، خاصة في ظل غياب ملعب معشب لكرة القدم واحتمال توقف نشاط نادي التنس، مؤكدين أن النادي يمثل فضاء يؤوي أطفال المدينة وشبابها ويجنبهم الفراغ والانحراف.

وطالبوا في هذا الإطار بمراجعة القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت العمومية والرياضية.

وأشار عدد من المتدخلين إلى أن الأرض التي شيدت عليها الملاعب تم ردمها سابقا في إطار مشروع حماية خليج المنستير، وأُقيمت عليها لاحقا القاعة المغطاة والمكتبة العمومية والمعهد الثانوي، إلى جانب منشآت اقتصادية وتربوية ورياضية وترفيهية أخرى تمتد على طول الشريط الساحلي الرابط بين المنستير والبقالطة، والتي تواصل نشاطها بصفة عادية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316510


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:49
15:19
12:13
06:24
04:58
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
30°-21
29°-21
27°-21
26°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    