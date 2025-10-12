السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eb3bcc3dd363.34700630_jlefnimhogpqk.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية عن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، تحت رئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأوضح البيان الرئاسي أن القمة الدولية التي ستُعقد بعد ظهر الاثنين بمدينة شرم الشيخ، تأتي تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، وتهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي والتعاون الدولي.





وأكد البيان أن انعقاد القمة يعكس رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، وسعيه المتواصل إلى إنهاء النزاعات حول العالم.





وفي سياق التحضيرات للقمة، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الأوضاع في المنطقة وسبل إنهاء الحرب في غزة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد تناول اللقاء التنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، كما ناقش الوزيران تفاصيل الترتيبات الخاصة بالقمة من الجوانب اللوجستية والموضوعية، إلى جانب المشاركة الدولية الواسعة في هذا الحدث.





من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القمة بأنها حدث تاريخي فريد من نوعه، مشيدًا بـالدور الريادي للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، الذي ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي بشأن غزة.

وأكد أن هذه الجهود تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدائم.



أما الوزير بدر عبد العاطي، فأعرب عن تقدير الرئيس السيسي للرئيس ترامب ولـخطة السلام التي طرحها، مشيرًا إلى أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الأرض، سواء في مرحلته الأولى أو الثانية.

وأضاف أن هذا الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة، وخاصة الشعب الفلسطيني، ويعكس التزام مصر والولايات المتحدة بقيم الحوار والحلول السلمية بدلًا من المواجهات العسكرية.