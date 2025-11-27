ولاية سوسة: نحوإعادة تشغيل الخط الحديدي القلعة الصغرى – القيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5a444dc1c25.88687449_fjmehpqgolkin.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار تطوير منظومة النقل وتحسين الربط الحديدي بين المدن ،انعقدت يوم الأربعاء جلسة عمل حول الاستشارة التشاركية العمومية بخصوص إعادة تشغيل الخط الحديدي عدد 11 في جزئه الرابط بين القلعة الصغرى والقيروان على امتداد 55 كلم

وقدم الحضور المشروع من حيث الدراسات المرورية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالاضافة الى النظر في مختلف الجوانب الفنية وتقديم المقترحات و الملاحظات في الغرض

وأكد والي الجهة، سفيان التنفوري أن قطاع النقل الحديدي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للمشاريع التنموية و تحسين جودة الخدمات ودفع الاستثمار وفك العزلة، داعيا كافة المصالح المعنية للعمل على تذليل كل الصعوبات لإنجاح المشروع





واكب الجلسة باالخصوص، الكاتب العام للولاية، ومعتمدي القلعة الصغرى، و الرياض،وسيدي الهاني، و رؤساء المجالس المحلية وكافة الهياكل الإدارية المعنية



