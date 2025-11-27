ندوة اقليمية حول آفاق تصدير زيت الزيتون الاقليم الثالث يوم 3 ديسمبر 2025 بسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6928127ac833f8.90571914_qpnemokjihlfg.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم غرفة التجارة والصناعة بالوسط ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ندوة اقليمية حول" آفاق تصدير زيت الزيتون" الاقليم الثالث، وذلك يوم الاربعاء 3 ديسمبر المقبل بمدينة سوسة .



ومن المنتظر، أن يشرف على هذه الندوة الاقليمية وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد









وتهدف هذه الندوة الى عرض فرص التصدير الواعدة لزيت الزيتون في الاسواق العالمية اضافة الى الاستماع الى مشاغل المهنيين ومقترحاتهم بما يساهم في دعم تنافسية هذا المنتوج الوطني في الاسواق الخارجية



وتعمل تونس على تعزيز صادرات زيت الزيتون المعلب وتنويع وجهات التصدير بما في ذلك الاسواق الناشئة في آسيا وأمركيا اللاتينية وروسيا والخليج، علما وأن الوجهات الرئيسية لصادرات هذا المنتوج التونسي تشمل الاتحاد الاوروبي خاصة اسبانيا وايطاليا وأمريكا الشمالية