إحالة سهام بن سدرين ومبروك كرشيد على أنظار الدائرة الجنائية في قضايا تتعلق بالفساد المالي
أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء 26 نوفمبر 2025، كلًّا من الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وعضو سابق بالهيئة، ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، ورجل الأعمال الزهــر سطى، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار قضية تتعلق بـشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة.
يُذكر أنّ الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أجّلت خلال الأسبوع الماضي محاكمة كل من سهام بن سدرين ومبروك كرشيد ورجل الأعمال سليم شيبوب وعضو سابق بالهيئة إلى جلسة جانفي المقبل، وذلك في إطار قضيتين إضافيتين تتعلقان كذلك بأعمال الهيئة، وفق ما جاء في ملف القضية وأبحاثها.
