Babnet   Latest update 17:47 Tunis

إطلاق "مبادرة المليون توقيع لتجريم التطبيع"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebc51a4111d8.95367026_lqopfgenkjhmi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 16:20 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أطلقت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني "مبادرة المليون توقيع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وهي حملة مواطنيّة شعبيّة، تهدف إلى جمع مليون توقيع ضمن مسار نضالي متعدد الواجهات من أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس.

وأفادت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في بيان مشترك، أمس السّبت، أنّ هذه المبادرة تسعى إلى إعادة فتح النقاش حول مسألة "التطبيع" في الساحة الشعبية والفضاء العام، بالإضافة إلى بناء جبهة مواطنيّة مناهضة للتطبيع ومنخرطة في معركة مقاومة التطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي والأكاديمي والإعلامي، فضلا عن المطالبة بقانون يجرّم التطبيع "يترجم إرادة الشعب التونسي وقواه الوطنية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية".



ودعت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، جميع القوى الوطنية والمثقفين والإعلاميين والفنانين وعموم المواطنات والمواطنين، إلى الانخراط الواسع في حملة المليون توقيع لتجريم التطبيع، إنتصارا للحقّ الفلسطيني.

وأكّدتا في بيانهما أنّ المطالبة بإصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس مطلبًا قانونيًا فحسب بل مسارا نضاليا يشكّل أحد روافد المقاومة الشعبية المدنيّة في مواجهة مساعي الاستعمار والتّطبيع الناعم، وهي أيضًا رسالة واضحة إلى كل من يسعى لفرض التّطبيع على البلدان العربية والشّعوب.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316509


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:49
15:19
12:13
06:24
04:58
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
30°-21
29°-21
27°-21
26°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    