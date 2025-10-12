إطلاق "مبادرة المليون توقيع لتجريم التطبيع"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebc51a4111d8.95367026_lqopfgenkjhmi.jpg width=100 align=left border=0>

أطلقت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني "مبادرة المليون توقيع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وهي حملة مواطنيّة شعبيّة، تهدف إلى جمع مليون توقيع ضمن مسار نضالي متعدد الواجهات من أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس.



وأفادت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في بيان مشترك، أمس السّبت، أنّ هذه المبادرة تسعى إلى إعادة فتح النقاش حول مسألة "التطبيع" في الساحة الشعبية والفضاء العام، بالإضافة إلى بناء جبهة مواطنيّة مناهضة للتطبيع ومنخرطة في معركة مقاومة التطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي والأكاديمي والإعلامي، فضلا عن المطالبة بقانون يجرّم التطبيع "يترجم إرادة الشعب التونسي وقواه الوطنية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية".









ودعت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، جميع القوى الوطنية والمثقفين والإعلاميين والفنانين وعموم المواطنات والمواطنين، إلى الانخراط الواسع في حملة المليون توقيع لتجريم التطبيع، إنتصارا للحقّ الفلسطيني.

وأكّدتا في بيانهما أنّ المطالبة بإصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس مطلبًا قانونيًا فحسب بل مسارا نضاليا يشكّل أحد روافد المقاومة الشعبية المدنيّة في مواجهة مساعي الاستعمار والتّطبيع الناعم، وهي أيضًا رسالة واضحة إلى كل من يسعى لفرض التّطبيع على البلدان العربية والشّعوب.