الناشط ضمن أسطول الصمود العالمي على كنيس يغادر معبر الكرامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e64beb4de2b1.68694477_olhjinekqgmfp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 11:18
      
غادر الناشط التونسي ضمن أسطول الصمود العالمي علي كنيس معبر الكرامة اليوم الأحد (الأردن) ، برفقة ممثل عن الدبلوماسية التونسية، وفق ما نشره أسطول الصمود المغاربي على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وأضاف المصدر ذاته أن كنيس، الذى اعتقلته سلطات الاحتلال الصهيوني منذ 8 أكتوبر الجارى، توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحته، قبل أن يغادر الى أرض الوطن .



وكان جيش الاحتلال قد اعترض سُفنًا تابعة لأسطول الحرّية تضمّ سفينة "الضمير" وثمانية قوارب تابعة لمبادرة "آلاف المادلينات" الإنسانيّة، واعتقل 145 ناشطًا وناشطة كانوا على متن السُّفن، وذلك على بُعد أكثر من 120 ميلًا بحريًّا من شواطئ غـزة .


