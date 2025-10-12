Babnet   Latest update 15:11 Tunis

دورة سافاري للرقبي السباعي سيدات - المنتخب التونسي ينهزم في الدور ربع النهائي امام نادي شوغون 12-17

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621a10406aa3e2.95598926_gikmqholpjfne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 13:21 قراءة: 0 د, 24 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للرقبي السباعي للسيدات امام نادي شوغون المتكون من لاعبات من جنسيات مختلفة بنتيجة 12-17 اليوم الاحد في مباراة الدور ربع النهائي لدورة سافاري الدولية التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي من 10 الى 12 اكتوبر الجاري.
وكان المنتخب التونسي انهزم في الدور الاول امام كل من المنتخب الكيني بنتيجة 7-34 يوم الجمعة واوغندا بنتيجة 12-34 يوم السبت.
وتندرج هذه المشاركة في اطار تحضيرات العناصر الوطنية لكاس افريقيا للامم المقررة في كينيا من 13 الى 17 نوفمبر القادم.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316501


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:49
15:19
12:13
06:24
04:58
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
30°-21
29°-21
27°-21
26°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    