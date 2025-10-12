دورة سافاري للرقبي السباعي سيدات - المنتخب التونسي ينهزم في الدور ربع النهائي امام نادي شوغون 12-17
انهزم المنتخب التونسي للرقبي السباعي للسيدات امام نادي شوغون المتكون من لاعبات من جنسيات مختلفة بنتيجة 12-17 اليوم الاحد في مباراة الدور ربع النهائي لدورة سافاري الدولية التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي من 10 الى 12 اكتوبر الجاري.
وكان المنتخب التونسي انهزم في الدور الاول امام كل من المنتخب الكيني بنتيجة 7-34 يوم الجمعة واوغندا بنتيجة 12-34 يوم السبت.
وتندرج هذه المشاركة في اطار تحضيرات العناصر الوطنية لكاس افريقيا للامم المقررة في كينيا من 13 الى 17 نوفمبر القادم.
