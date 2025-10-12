Babnet   Latest update 11:22 Tunis

تونس تتصدر قائمة الوجهات العالمية الأكثر أماناً وجاذبية للسياح الصينيين

Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 09:50
      
وات - تصدّرت تونس قائمة أفضل خمس وجهات عالمية ضمن منتجات "الاختيار الآمن" للسياح الصينيين خلال عطلة منتصف الخريف (من 1 إلى 8 أكتوبر 2025)، وفق تصنيف صادر عن منصة السفر الصينية الكبرى "تونغ تشنغ ترافيل"، التي تُعد من بين أهم ثلاث وكالات سفر إلكترونية في الصين.

وأكد التقرير أن تونس احتلت المرتبة الأولى عالميًا ضمن الوجهات السياحية الأكثر أماناً وجاذبية للسياح الصينيين، متقدمة على اليابان وإسبانيا وفيتنام ونيوزيلندا، وذلك في إطار تصنيف شمل الوجهات الدولية الأكثر استقطاباً خلال العطلة الرسمية التي تتزامن مع العيد الوطني الصيني.



وأشار التقرير، الذي تحصل عليه مبعوث "وات"، إلى توجه متزايد لدى السياح الصينيين نحو الرحلات طويلة المدى وعالية الجودة، موضحاً أن شعار المرحلة أصبح "السفر أبعد بحثاً عن جودة أعلى". كما بيّن أن حجوزات الرحلات الجوية الداخلية التي تتجاوز 3200 كيلومتر ارتفعت بنسبة 14 بالمائة على أساس سنوي، لتشكّل أكثر من خمس إجمالي التذاكر المقتناة.

وفي مجال السياحة الدولية، شهدت منتجات "الاختيار الآمن" نمواً فاق 30 بالمائة مقارنة بعطلة الأول من ماي، مع زيادة ملحوظة في حجوزات النزل الفاخرة في المدن من غير الدرجة الأولى بنسبة تجاوزت 90 بالمائة، وارتفاع معدل الإقامة لمدة يومين أو أكثر بأكثر من 50 بالمائة. كما تطور الإقبال على السفر متعدد المدن بنسبة تفوق 20 بالمائة.

وسجلت المنصة نمواً واضحاً في الرحلات الجماعية الطويلة نحو الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث حازت تونس على أعلى معدل نمو في حجوزات النزل بالمنطقة، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في الرحلات الأوروبية الجماعية التي حجزها مستخدمون من المدن الصينية الصاعدة بنسبة تفوق 140 بالمائة.

ويُعد هذا التصنيف تتويجاً لجهود تونس الترويجية في السوق الصينية خلال السنوات الأخيرة، إذ يعكس ثقة متزايدة من السياح الصينيين في الوجهة التونسية كخيار آمن ومتنوع يقدم تجارب سفر أصيلة، تتماشى مع تطلعات المسافرين الصينيين نحو وجهات مستدامة وذات جودة عالية.


