مصر تدعو قادة دول عربية وإسلامية وأوروبية وآسيوية لقمة شرم الشيخ

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مكثفة مع عدد من وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية، في إطار التحضيرات لعقد قمة شرم الشيخ للسلام حول غزة المقررة يوم الاثنين المقبل.



وأكد بيان رسمي للخارجية أن عبد العاطي نقل دعوة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظرائهم في تلك الدول للمشاركة في القمة، التي يُتوقّع أن تشهد توقيع وثيقة تاريخية لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، بما يمثل منعطفاً حاسماً بعد عامين من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد ملايين الفلسطينيين.









وأوضح البيان أن القمة تهدف إلى تدشين فصل جديد من السلام والأمن في المنطقة، والمساهمة في استعادة الاستقرار الإقليمي ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في الشرق الأوسط وجهوده المعلنة لإنهاء النزاعات في المنطقة والعالم.



وأشار البيان إلى أن اتصالاً هاتفياً جمع عبد العاطي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله استكمال التنسيق حول تفاصيل التحضيرات للقمة التي تعقد برئاسة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة.



ومن المنتظر أن تُعقد القمة في مدينة شرم الشيخ بعد ظهر الإثنين، بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، حيث تسعى إلى وضع الأسس النهائية لوقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.