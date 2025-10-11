استئناف سير القطار الصباحي بين سوسة وتونس انطلاقا من 13 اكتوبر 2025

السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
29°
23°
الــرياح:
2.57 كم/س
21°
تونس
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
29°-21
28°-21
30°-20
29°-21
27°-21
- Avoirs en devises
24577,5
(10/10)
- Jours d'importation
105
- 1 € = 3,41391 DT 1$ =2,93920 DT
- Solde Compte du Trésor (10/10) 1055,8 MDT
( 55 873) "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركا
( 42 527) رابط متابعة أسطول الصمود
( 20 978) جدل واسع بعد تدوينة للإعلامي لطفي
( 20 110) الدخول والخروج من فضاء شنغن: ما ال
( 18 632) ايطاليا : طرد صحفية إيطالية من أس
( 16 952) الزهروني : أبلغ عن تعرضه لبراكاج و
( 16 489) الكابتن كريم اللومي يوضّح ملابسات
( 16 350) ما هي كلفة طباعة الورقة النقدية من
( 15 344) إيلي الطرابلسي يرد بغضب على دعوات
( 15 130) فرنسا: حليمة بن علي تحت المراقبة
( 14 995) منجي الخضراوي يعلّق على انتخاب بوب
( 13 875) بوحجلة: وفاة العرّاف "سحتوت" بعد
( 13 339) الاحتفاظ بلسعد اليعقوبي في قضية اح
( 12 971) إيقاف منفذ عملية السطو على فرع بنك
( 12 624) تقرير موقع FlightRadar حول حادثة ا
( 12 169) 3 دول عربية... لم ينسحبوا من كلمة
( 12 133) ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع
( 12 047) كافة أسلاك التربية ينفذون اليوم وق
( 11 695) من صدفة طريفة إلى دعوة رسمية.... ا
( 11 284) هذا ما تقرر في حق الارهابيان يح
