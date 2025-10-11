استئناف سير القطار الصباحي بين سوسة وتونس انطلاقا من 13 اكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ed731e11a3212.06112685_igolmnhejpqfk.jpg width=100 align=left border=0>

يستأنف سير القطار الصباحي الرابط بين سوسة وتونس إنطلاقا من الإثنين 13 أكتوبر 2025 على الساعة 05 و10 دقيقة، وفق ما اعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اليوم السبت في بلاغ.

