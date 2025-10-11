Babnet   Latest update 22:36 Tunis

تراجع نسبة امتلاء السدود التونسية إلى حوالي 27،4 بالمائة إلى حدود يوم 10 أكتوبر 2025

Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 17:46
      
تراجعت نسبة امتلاء السدود في تونس إلى حوالي 27،4 بالمائة من قدرتها، وذلك إلى غاية يوم 10 أكتوبر2025.

ويعادل مخزون المياه بالسدود نحو 649،328 مليون متر مكعب، وفق معطيات صادرة، السبت، عن المرصد الوطني للفلاحة.




واعتبر مرصد المياه، أن هذا المخزون في تراجع واضح، مقارنة بالأشهر الماضية، نتيجة ارتفاع نسق استهلاك المياه، لذي بلغ نحو 1،450 مليون متر مكعب، إلى جانب تبخر قرابة 0،311 مليون متر مكعب، إلى غاية يوم 9 أكتوبر 2025.

ويعكس هذا التراجع، وفق معطيات صادرة، السبت، عن المرصد، الضغط المتواصل على الموارد المائية.

يشار إلى أن نسبة إمتلاء السدود التونسية كانت في حدود 28 بالمائة، يوم 3 أكتوبر 2025، ما يعادل 661،695 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 21،6 بالمائة (507,392 مليون م³) خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.


السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
