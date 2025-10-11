Babnet   Latest update 22:36 Tunis

تتويج تونس خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة لالتزامها بحماية الانواع واستعادة التنوّع البيولوجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea8617a61912.75163455_oifqhnekgmplj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025
      
توجت تونس بميدالية "Reverse the Red"، تقديرا لالتزامها بحماية الأنواع واستعادة التنوّع البيولوجي، التي يمنحها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة للدول، التي تظهر تميّزا في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطّة العمل للتنوّع البيولوجي.

وقال الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا ان تتويج تونس بهذه الجائزة هو ثمرة جهود وطنية، وأيضا، نتيجة تعاون مشترك بين الدولة، ممثلة في الإدارة العامة للبيئة، وجودة الحياة ووزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس.



وتؤكد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي الجديدة، أهمية المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية في إدارة التنوّع البيولوجي، مما يعزز دور الانسان في حماية البيئة ودعم الحلول المستديمة، التّي تؤثر بشكل إيجابي على حياته الاقتصادية و الاجتماعية.

ويبرهن هذا التتويج على التزام تونس المتجدد من أجل الطبيعة وعلى إيمان عميق بأن استعادة الأنواع وحماية المواطن الطبيعية ليست ترفا بيئيا، بل شرطا أساسيا لمستقبل مزدهر ومستديم.

والجدير بالذكر أنّ التتويج جرى في ختام المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، المنتظم بأبو ظبي، من 9 إلى 15 أكتوبر 2025.

وينعقد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة كل أربع سنوات، ويجمع قادة وصناع القرار من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والوسط الأكاديمي لمناقشة وتحديد الأولويّات في قضايا الحفاظ على الطبيعة والتنمية المستديمة.


