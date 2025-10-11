سليانة: انتفاع حوالي 3000 تلميذ وتلميذة بخدمات النقل الريفي المدرسي خلال السنة الدراسية الحالية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ عدد التلاميذ المنتفعين بالنقل الريفي المدرسي بولاية سليانة، خلال السنة الدراسية 2025 - 2026، ما يقارب 3000 تلميذا وتلميذة يؤمنهم 58 ناقل في 11 معتمدية، وذلك بالتنسيق بين جمعية "مدنية" والسلط المعنية، وفق الكاتبة العامة للجمعية دلال المحرزي.

وأشار المحرزي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى ارتفاع عدد المنتفعين بخدمات النقل الريفي المدرسي بقرابة 100 تلميذ مقارنة بالسنة الفارطة، وقد وردت جملة من المطالب لزيادة خطوط إضافية بمعتمديتي كسرى ومكثر في انتظار النظر فيها، علما أنّ الجمعية "مدنية" تتدخل في مسافات تتراوح بين 3و 5 كم فيما يتدخل المجلس الجهوي وديوان الخدمات في المسافات التي تفوق 5 كم.

وأوضحت أن الجمعية تعمل مع السلط المعنية على إضافة خطوط جديدة خلال السنة الدراسية الجارية غير أن تهرؤ عدد من المسالك الفلاحية عطّل ذلك، وفي هذا الإطار ينتظر أن يقع التدخل لصيانة عدد منها بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للتجهيز أو تخصيص نقطة تجمّع للتلاميذ لنقلهم منها.





ولفتت إلى أن جمعية "مدنية" تتدخل منذ سنة 2011 لنقل التلاميذ في 14 ولاية، وبلغ إجمالي التلاميذ المستفيدين خلال السنة الدراسية المنقضية 15205 تلميذ وتلميذة يؤمنهم 1000 ناقل، مبرزة أنه تم إحصاء مايقارب 30 ألف تلميذ وتلميذة في حاجة إلى النقل المدرسي في عدة جهات.