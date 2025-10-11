Babnet   Latest update 09:45 Tunis

دعم علاقات التعاون بين هيئة السوق المالية وبنك فرنسا في مجال التربية المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 08:15
      
أجرى وفد من هيئة السوق المالية، مؤخرا، زيارة لبنك فرنسا، بهدف تعميق التعاون الثنائي وتقاسم أفضل الممارسات في مجال الثقافة والتربية المالية، وذلك في إطار تمديد اتفاق التعاون مع بنك فرنسا، ممثلة في إدارة التربية المالية، والموقع منذ ماي 2025.

وأعلنت هيئة السوق المالية، في بلاغ صدر عنها، الجمعة، أن التبادل شمل المحاور الرئيسية لاستراتيجية التربية المالية، وبنك فرنسا، وبرامجه لفائدة الجمهور العريض، والشباب، والمجموعات الهشّة، والباعثين، فضلا عن الأدوات والبوابة المخصصة للعموم.



وأجرى وفد هيئة السوق المالية، أيضا، لقاءات مع ممثلي سلطات المراقبة الحذرة والحلول (ACPR) بخصوص الإجراءات المتعلّقة بحماية المستهلكين.

واستعرض وفد الهيئة، بالمناسبة، الإطار الاستراتيجي واهم برامج هيئة السوق المالية في مجال التربية المالية بالتناغم مع صلاحياتها في مجال حماية الإدخار وتكريس شفافية السوق. وتتعلّق هذه البرامج، خصوصا، بتحسيس الشباب والطلبة بأساسيات السوق المالية، فضلا عن نشر محامل بيداغوجية لفائدة الجمهور العريض.


