المهدية: بين العطش وإهدار المياه... مشاريع جديدة لمجابهة نقص مياه الشرب في المناطق الريفية

وات - "نعاني سنويا، ولا سيما خلال الصيف، من انقطاع متكرر لمياه الشرب... نعيش كابوس العطش دون حلول"، هكذا لخّص أحمد (52 سنة، عامل يومي من منطقة وادي باجة بمعتمدية سيدي علوان) معاناة الأهالي المستمرة.



ويضيف أحمد: "نضطر إلى شراء المياه المعلبة، لكنها مكلفة ولا يمكن لعائلات محدودة الدخل تحمّل كلفتها اليومية، فضلا عن عدم صلاحيتها لتغطية حاجيات الغسيل والنظافة العامة".



مشروع جديد لتزويد 2300 عائلة بالماء الصالح للشراب



مناطق أخرى ستستفيد من المشروع



مشاريع إضافية لتحسين التزويد



رقابة واستعمال عقلاني للمياه



ويشير إلى أن هذه الأزمة "استمرت لسنوات وأدت في عديد المرات إلى"، مضيفا أنساهم في ظهورخصوصا لدى الأطفال والتلاميذ سنة 2018.ورغم أن "صائفة 2025 كانت أقل حدة، إذ لم تسجَّل انقطاعات تامة، فإن الخوف من عودة العطش ما يزال قائما"، وفق قوله.أكدأن مشروعًا جديدًا دخل مرحلةسيربطمن منطقتيبشبكة الماء الصالح للشراب.وأوضح أنتعود إلى، مما يعيق تدفق المياه بشكل طبيعي، بالإضافة إلىويشمل المشروعلتحسين التزويد بالمياه، وتبلغ، وقد تموبدأتبانتظار توقيع العقود النهائية.أفاد سالم أنستستفيد من المشروع، من بينهاكما التزمت الشركةإلى جانبوتنفيذتشمل قائمة المشاريع الجاريةعبر مدّبنسبة تقدم بلغتومن المنتظر، وفق المصدر ذاته،بكلفةفي غضون أسبوع.كما سيتم قريبًابالماء في إطار، بكلفةأشار سالم إلى أن، خاصة من قبل، يمثل أحد أسباب الخلل، مضيفا أنوختم بالتأكيد على أن، مقابل حوالي، مع تفاوت بين المعتمديات.