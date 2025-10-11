المهدية: بين العطش وإهدار المياه... مشاريع جديدة لمجابهة نقص مياه الشرب في المناطق الريفية
وات - "نعاني سنويا، ولا سيما خلال الصيف، من انقطاع متكرر لمياه الشرب... نعيش كابوس العطش دون حلول"، هكذا لخّص أحمد (52 سنة، عامل يومي من منطقة وادي باجة بمعتمدية سيدي علوان) معاناة الأهالي المستمرة.
ويضيف أحمد: "نضطر إلى شراء المياه المعلبة، لكنها مكلفة ولا يمكن لعائلات محدودة الدخل تحمّل كلفتها اليومية، فضلا عن عدم صلاحيتها لتغطية حاجيات الغسيل والنظافة العامة".
ويضيف أحمد: "نضطر إلى شراء المياه المعلبة، لكنها مكلفة ولا يمكن لعائلات محدودة الدخل تحمّل كلفتها اليومية، فضلا عن عدم صلاحيتها لتغطية حاجيات الغسيل والنظافة العامة".
ويشير إلى أن هذه الأزمة "استمرت لسنوات وأدت في عديد المرات إلى احتجاجات وقطع طرقات وإشعال العجلات المطاطية"، مضيفا أن انقطاع الماء ساهم في ظهور أمراض مرتبطة بنقص النظافة خصوصا لدى الأطفال والتلاميذ سنة 2018.
ورغم أن "صائفة 2025 كانت أقل حدة، إذ لم تسجَّل انقطاعات تامة، فإن الخوف من عودة العطش ما يزال قائما"، وفق قوله.
مشروع جديد لتزويد 2300 عائلة بالماء الصالح للشرابأكد رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمهدية، نعيم سالم، أن مشروعًا جديدًا دخل مرحلة إبرام العقود سيربط 2300 عائلة من منطقتي وادي باجة الشمالية والجنوبية بشبكة الماء الصالح للشراب.
وأوضح أن أسباب الانقطاعات السابقة تعود إلى الارتفاع الكبير للمناطق المعنية، مما يعيق تدفق المياه بشكل طبيعي، بالإضافة إلى سوء الاستعمال واستغلال المياه في الري الفلاحي.
ويشمل المشروع بناء خزان ماء نصف مغمور بسعة 1000 متر مكعب بمنطقة الغدايرة لتحسين التزويد بالمياه، وتبلغ كلفته نحو 2.9 مليون دينار، وقد تم تعيين المقاول وبدأت الدراسات الفنية بانتظار توقيع العقود النهائية.
مناطق أخرى ستستفيد من المشروعأفاد سالم أن عدداً من المناطق المجاورة ستستفيد من المشروع، من بينها أولاد بالليل، والخشة، وأولاد بوزيد، والعيايطة، وأولاد بالريم، والماجرية، وأولاد الصغير، والغدايرة.
كما التزمت الشركة بتجديد 5 كلم من القنوات سنويا إلى جانب استبدال العدادات والتوصيلات القديمة وتنفيذ عدة مشاريع تكميلية.
مشاريع إضافية لتحسين التزويدتشمل قائمة المشاريع الجارية تزويد المنطقة الصناعية بالجم عبر مدّ 11 كلم من القنوات بنسبة تقدم بلغت 95 بالمائة.
ومن المنتظر، وفق المصدر ذاته، انطلاق مشروع ربط 450 عائلة بالماء الصالح للشراب بكلفة 1.9 مليون دينار في غضون أسبوع.
كما سيتم قريبًا تحويل التمويلات الخاصة بمشروع تزويد أحياء في معتمدية ملولش بالماء في إطار التعاون الدولي اللامركزي بين بلديتي ملولش ورامون فيلا الفرنسية، بكلفة 432 ألف دينار.
رقابة واستعمال عقلاني للمياهأشار سالم إلى أن ضعف الرقابة في استهلاك المياه لأغراض فلاحية، خاصة من قبل المجامع المائية (39 مجمعًا)، يمثل أحد أسباب الخلل، مضيفا أن ديون هذه المجامع بلغت نحو 900 ألف دينار.
وختم بالتأكيد على أن نسبة الربط بالماء الصالح للشراب في المناطق الحضرية بولاية المهدية بلغت 100 بالمائة، مقابل حوالي 98 بالمائة في المناطق الريفية، مع تفاوت بين المعتمديات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316420