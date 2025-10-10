Babnet   Latest update 23:05 Tunis

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثلين عن المرشدين التطبقيين

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، بقصر باردو اليوم الجمعة، ممثّلين عن المرشدين التطبقيين وأعوان التأطير غير المتعاقدين والمعترضين على نتائج مناظرة الانتداب بوزارة التربية لسنة 2021 حسب ما اورده المجلس في بلاغ له.

وأطلع الحاضرون رئيس مجلس نواب الشعب على ملفهم وتعرضّهم لما وصفوه بالمظلمة وعدم انصافهم رغم اعتراضهم على نتائج هذه المناظرة، مشيرين الى ما شابها من "إخلالات وتجاوزات".



كما تطرّقوا الى إقصائهم من الانتداب وفق مقتضيات الأمر عدد 403 لسنة 2025 المؤرخ في 01 سبتمبر 2025 والمتعلّق بإدماج الأعوان المكلّفين بالتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس والمعاهد العمومية.

وعبّروا عن رغبتهم في تدخّل رئيس مجلس نواب الشعب لدى الحكومة ووزارة التربية لإيجاد حل سريع لملفهم وانصافهم على قاعدة العدالة والمساواة بين كل المترشحين.

وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لمشاغل المرشدين التطبقيين وأعوان التأطير غير المتعاقدين، مشيرا الى استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في هذا المجال في إطار صلاحياتها الدستورية، ومساهمة في إصلاح القطاع التربوي بكل مكوّناته وخاصة من حيث تأطير التلاميذ ومرافقتهم في المؤسّسات التربوية.


السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
