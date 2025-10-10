أهالي منطقة شاطئ السلام بقابس يغلقون الطريق المؤدية الى المنطقة الصناعية احتجاجا على الانبعاثات الغازية الصادرة من المجمع الكيميائي

عمد أهالي منطقة شاطئ السلام بولاية قابس، اليوم الجمعة، إلى اشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق المؤدية الى المنطقة الصناعية بقابس، على خلفية ما يتدوال حول "تعرض عدد من تلاميذ المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام للاختناق اليوم بسبب الانبعاثات الغازية الصادرة من الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي"، وفق ما أكّده عدد من المحتجين لصحفي "وات".وأشار المحتجون إلى أنه "تم نقل التلاميذ المصابين إلى المستشفى الجامعي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة"، ملوّحين بـ"اقتحام المنطقة الصناعيّة سيما وأنّ هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر بالمدرسة الاعداية بشاطئ السلام، والتي سبقتها حوادث مماثلة بغنوش تسببت في حالة غضب كبير في صفوف الأهالي"، وفق تعبيرهم.