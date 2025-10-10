Babnet   Latest update 23:05 Tunis

أهالي منطقة شاطئ السلام بقابس يغلقون الطريق المؤدية الى المنطقة الصناعية احتجاجا على الانبعاثات الغازية الصادرة من المجمع الكيميائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e936adc95017.68893333_lpfnqkjhigmoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 18:06 قراءة: 0 د, 49 ث
      
 عمد أهالي منطقة شاطئ السلام بولاية قابس، اليوم الجمعة، إلى اشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق المؤدية الى المنطقة الصناعية بقابس، على خلفية ما يتدوال حول "تعرض عدد من تلاميذ المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام للاختناق اليوم بسبب الانبعاثات الغازية الصادرة من الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي"، وفق ما أكّده عدد من المحتجين لصحفي "وات".
أخبار ذات صلة:
قابس -شط السلام : تسجيل حالات اختناق جديدة...

وأشار المحتجون إلى أنه "تم نقل التلاميذ المصابين إلى المستشفى الجامعي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة"، ملوّحين بـ"اقتحام المنطقة الصناعيّة سيما وأنّ هذه الحادثة هي الثانية من نوعها  في أقل من شهر بالمدرسة الاعداية بشاطئ السلام، والتي سبقتها حوادث مماثلة بغنوش تسببت في حالة غضب كبير في صفوف الأهالي"، وفق تعبيرهم.



يذكر أن متساكني منطقة شاطئ السلام بقابس كانوا قد نفّذوا أمس الخميس وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بالمنطقة، احتجاجا على تردي الوضع البيئي بالجهة وعلى تعرّض مجموعة من تلاميذ المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام، في موفى الشهر المنقضي، للاختناق جراء الانبعاثات الغازية الناجمة عن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316404


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
27°-21
30°-20
29°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    