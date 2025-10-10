Babnet   Latest update 15:12 Tunis

قابس -شط السلام : تسجيل حالات اختناق جديدة

Publié le Vendredi 10 Octobre 2025
      
علم مراسل اذاعة ديوان أف أم ظهر اليوم أنه تمّ نقل أكثر من ثمانية تلاميذ من المدرسة الإعدادية شطّ السلام إلى المستشفى الجامعي بقابس وذلك بعد تعرّضهم إلى حالات اختناق يُرجّح أنّ سببها تسرّب غازات سامّة صادرة عن المجمّع الكيميائي بالجهة.

يذكر ان هذه الحالات تتكرر للمرة الثانية قي أقل من شهر في المنطقة المذكورة في الوقت الذي تشهد فيه اليوم قابس وقفة احتجاجية ضد التلوث.


