قابس -شط السلام : تسجيل حالات اختناق جديدة

علم مراسل اذاعة ديوان أف أم ظهر اليوم أنه تمّ نقل أكثر من ثمانية تلاميذ من المدرسة الإعدادية شطّ السلام إلى المستشفى الجامعي بقابس وذلك بعد تعرّضهم إلى حالات اختناق يُرجّح أنّ سببها تسرّب غازات سامّة صادرة عن المجمّع الكيميائي بالجهة.



يذكر ان هذه الحالات تتكرر للمرة الثانية قي أقل من شهر في المنطقة المذكورة في الوقت الذي تشهد فيه اليوم قابس وقفة احتجاجية ضد التلوث.