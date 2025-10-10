الكاف: العمل على تحويل المستشفى الجهوي بالكاف الى مستشفى جامعي قبل موفى السنة الحالية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634680d89e65f1.96267911_gifqlhnmpkoje.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المدير الجهوي للصحة بالكاف، محمد المنصف الهواني، أن العمل جار على تحويل المستشفى الجهوي بالكاف الى مستشفى جامعي قبل موفى السنة الحالية، بما سيساهم في إحداث نقلة نوعية وتحسين جودة الخدمات الصحية بالجهة.

وأوضح الهواني، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة ، اليوم الجمعة، بمناسبة الملتقى الإقليمي للتفقد الطبي بمدرسة علوم التمريض بالكاف، أن 4 أقسام طبية جديدة بالمستشفى المذكور ستتحول قريبا إلى أقسام جامعية وذلك بعد حصول 6 أقسام طبية في السابق على الصفة الجامعية، بما سيرفع إجمالي عدد الاقسام الجامعية بالمستشفى من 6 الى 10 اقسام، وهو عدد كاف لتحويل المستشفى الى مؤسسة جامعية، على حد قوله.

وأشار إلى أهمية تنظيم الملتقى الجهوي للتفقد الطبي بمدينة الكاف والذي ينتظم لأول مرة بالجهات الداخلية، بمشاركة متفقدين من 10 ولايات، ويترجم العناية التي توليها وزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي بالجهة





وخصّص الملتقى، وفق نفس المصدر، للنظر في النشاط التكميلي لأطباء الإختصاص باعتبارهم يحتلون مكانة خاصّة في برنامج تطوير القطاع الصحي بالجهة للفترة القادمة، الى جانب مناقشة موضوع التعقيم الصحي بالوحدات الأساسية للمؤسسات الصحية والذي يمثل أداة لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفى، وللمحافظة على المؤشرات الدولية والوطنية في مجال حفظ الصحة واحترام المحيط.