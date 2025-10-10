دورة تونس الدولية للشبان لكرة الطاولة - وسيم الصيد يتوج بطلا للفئة العمرية تحت 17 عاما فردي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67efc752807e85.88992097_nhljgeikomfqp.jpg width=100 align=left border=0>

توج لاعب المنتخب التونسي وسيم الصيد بلقب مسابقة الفردي لفئة تحت 17 عاما لدورة تونس الدولية للشبان لكرة الطاولة المقامة حاليا بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس بفوزه في الدور النهائي على الروسي يفغيني فاسيكوف بنتيجة ثلاثة اشواط نظيفة (11-3 و11-5 و11-9) امس الخميس.

وتتواصل صباح اليوم الجمعة منافسات الدورة باقامة مقابلات فئات تحت 19 و15 و11 عاما فردي في حين ستدور في الحصة المسائية الادوار النهائية في الزوجي مختلط للفئتين العمريتين تحت 19 و15 عاما.

وتختتم الدورة يوم السبت باجراء نهائيات الفردي في الاصناف العمرية لاقل من 11 و15 و19 عاما.





وتشارك في الدورة 20 دولة هي تونس - الجزائر - الكاميرون - مصر - الهند - العراق - ليبيا - نيجيريا - الولايات المتحدة الامريكية - إيران - كوستاريكا - اسبانيا - فرنسا - ألمانيا - ايطاليا - الصين تايبيه - البرتغال - سويسرا - بلجيكيا وروسيا.



وتجدر الاشارة الى ان هذه الدورة الدولية للشبان ستكون متبوعة من 12 الى 19 اكتوبر الجاري بالقاعة ذاتها ببطولة افريقيا لمنتخبات الأكابر والكبريات المؤهلة الى بطولة العالم المقررة بلندن سنة 2026. وتضمن المنتخبات الثمانية الاولى ترشحها الى بطولة العالم.



