وحدة المفراس الجديدة بالمستشفى الجهوي بجرجيس تدخل حيّز الاستغلال

تعزّزت الخدمات الصحّية بالمستشفى الجهوي بجرجيس من ولاية مدينين بدخول وحدة المفراس الجديدة حيّز الاستغلال، التي بلغت كلفة تركيز جهاز حديث بها ما يقارب 1.7 مليون دينار، وفق ما أفادت به وزارة الصحّة، اليوم الخميس في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".



وستعمل الوحدة على مدار الساعة لتأمين الفحوصات المستعجلة وتقليص التنقلات نحو المستشفيات الأخرى، ما يُسهّل على المواطنين الحصول على تشخيص سريع ودقيق في الجهة نفسها، وفق ذات البلاغ.





