جندوبة: متساكنو قرية العمايرية بغار الدماء يطالبون بتهيئة الطريق المؤدية إلى قريتهم وفك عزلتهم
طالب متساكنو دوار العمايرية من عمادة فرقصان بمعتمدية غار الدماء في ولاية جندوبة، اليوم الخميس، السلط المحلية بتهيئة الطريق المؤدية إلى قريتهم وفكّ عزلتهم.
وأكد عدد من المتساكنين في عريضة سلمت صباح اليوم إلى معتمد غار الدماء أن رداءة الطريق عطّلت مصالحهم وحالت دون قدرتهم على تجميع صابة الزيتون، خاصة بعد أن باتت الشاحنات الناقلة ترفض الوصول إلى مواطن الانتاج بسبب تردّي الطريق.
وذكّر الموقعون على العريضة انه سبق لهم إثارة معاناتهم دون التوصّل إلى حلّ ينهيها.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أوضح عبد الله البوزازي، ممثل عن المتساكنين، أن عملية التهيئة لا تتعدى في مرحلتها الراهنة فتح الطريق بآلة كاسحة، في انتظار تعبيدها، خاصة وان موسم جني الزيتون على الأبواب.
في المقابل، تعهّد معتمد غار الدماء، خلال تسلمه نظيرا من العريضة، بالنظر في مطلب متساكني منطقة العمايرية والعمل على تهيئة الطريق وفك عزلتهم.
