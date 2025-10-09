جندوبة: متساكنو قرية العمايرية بغار الدماء يطالبون بتهيئة الطريق المؤدية إلى قريتهم وفك عزلتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62cd5261e3e3d1.12724511_opmqkgjfhenli.jpg width=100 align=left border=0>

طالب متساكنو دوار العمايرية من عمادة فرقصان بمعتمدية غار الدماء في ولاية جندوبة، اليوم الخميس، السلط المحلية بتهيئة الطريق المؤدية إلى قريتهم وفكّ عزلتهم.

وأكد عدد من المتساكنين في عريضة سلمت صباح اليوم إلى معتمد غار الدماء أن رداءة الطريق عطّلت مصالحهم وحالت دون قدرتهم على تجميع صابة الزيتون، خاصة بعد أن باتت الشاحنات الناقلة ترفض الوصول إلى مواطن الانتاج بسبب تردّي الطريق.

وذكّر الموقعون على العريضة انه سبق لهم إثارة معاناتهم دون التوصّل إلى حلّ ينهيها.

