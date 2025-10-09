الطرابلسي: الفوز على ساوتومي وبرانسيب سيمنح التأهل للمونديال نكهة خاصة
أكد مدرب المنتخب الوطني سامي الطرابلسي أن مباراة يوم الجمعة أمام ساوتومي وبرانسيب بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، تمثل فرصة مهمة لتأكيد المسار الإيجابي للمنتخب رغم حسم التأهل رسميًا في الجولة الماضية أمام غينيا الاستوائية.
وقال الطرابلسي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس إلى جانب اللاعب نادر الغندري:
"صحيح أننا ضمنّا التأهل، لكن الفوز في المباراتين المتبقيتين سيضفي رونقًا خاصًا على هذا التأهل ويمنحنا دفعة معنوية قوية قبل المرحلة القادمة."
وأضاف المدرب أن المنتخب سيتعامل مع المباراة بكل جدية واحترام للمنافس رغم الفوارق الفنية الكبيرة، موضحًا:
"لا مجال للاستهانة بأي خصم، فكل مباراة هي فرصة لتعزيز الثقة ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية."
توازن بين الهجوم والدفاعوحول الأداء الفني، شدّد الطرابلسي على أن الفريق سيواصل اعتماده على اللعب المتوازن بين الدفاع والهجوم، قائلاً:
"لم نتلق أهدافًا في التصفيات، وهذا مؤشر جيد، لكن المهم هو أن نحافظ على هذا التوازن دون الإفراط في اللعب الدفاعي. الهجوم المنظم هو أفضل وسيلة لحماية المرمى."
تغييرات محسوبة في التشكيلةوبيّن الطرابلسي أنه سيعتمد على توليفة تجمع بين اللاعبين الأساسيين وبعض الوجوه الجديدة التي تحتاج للمزيد من الوقت في المباريات الرسمية، مضيفًا:
"المرحلة القادمة تتطلب توسيع المجموعة مع الحفاظ على الانسجام والهوية الجماعية للفريق."
وأوضح في السياق نفسه أن غياب المهاجم يوسف سنانة لن يؤثر على الخط الأمامي، قائلاً:
"المنتخب لا يحتاج إلى تعزيزات إضافية حاليًا، وكل اختيار فني يخضع لحسابات دقيقة بعيدًا عن أي عاطفة."
أما بخصوص عدم استدعاء المدافع عمر الرقيق، فقد علّق الطرابلسي بالقول:
"الأمر لا يتعلق فقط بالجوانب الفنية، فاللاعب رفض في فترة سابقة تلبية دعوة المنتخب، وهذا موقف لا يمكن تجاهله."
الغندري: نلعب من أجل الشرف قبل كل شيءمن جهته، أكد اللاعب نادر الغندري أن المنتخب التونسي سيخوض المباراة بعقلية الانتصار، مهما كانت الظروف، قائلاً:
"نحن لا نساوم في أي مواجهة، وسنلعب بنفس الجدية التي خضنا بها كل المباريات السابقة. نريد أن نختم التصفيات بانتصار جديد يُثبت جدارتنا بالتأهل."
وأضاف الغندري أنه يفضل اللعب كمدافع محوري لكنه جاهز لتلبية اختيارات المدرب حسب حاجة الفريق.
واختتم الطرابلسي حديثه بالتأكيد على أن الهدف هو إنهاء التصفيات بأداء مقنع ونتائج قوية، قائلاً:
"نريد أن نصل إلى المونديال بثقة وروح انتصارية، لأن صورة المنتخب تبدأ من هنا، من رادس، أمام جمهورنا."
