الطرابلسي: الفوز على ساوتومي وبرانسيب سيمنح التأهل للمونديال نكهة خاصة

أكد مدرب المنتخب الوطني سامي الطرابلسي أن مباراة يوم الجمعة أمام ساوتومي وبرانسيب بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، تمثل فرصة مهمة لتأكيد المسار الإيجابي للمنتخب رغم حسم التأهل رسميًا في الجولة الماضية أمام غينيا الاستوائية.



وقال الطرابلسي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس إلى جانب اللاعب نادر الغندري:



"صحيح أننا ضمنّا التأهل، لكن الفوز في المباراتين المتبقيتين سيضفي رونقًا خاصًا على هذا التأهل ويمنحنا دفعة معنوية قوية قبل المرحلة القادمة."

"لا مجال للاستهانة بأي خصم، فكل مباراة هي فرصة لتعزيز الثقة ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية."

توازن بين الهجوم والدفاع



"لم نتلق أهدافًا في التصفيات، وهذا مؤشر جيد، لكن المهم هو أن نحافظ على هذا التوازن دون الإفراط في اللعب الدفاعي. الهجوم المنظم هو أفضل وسيلة لحماية المرمى."

تغييرات محسوبة في التشكيلة



"المرحلة القادمة تتطلب توسيع المجموعة مع الحفاظ على الانسجام والهوية الجماعية للفريق."

"المنتخب لا يحتاج إلى تعزيزات إضافية حاليًا، وكل اختيار فني يخضع لحسابات دقيقة بعيدًا عن أي عاطفة."

"الأمر لا يتعلق فقط بالجوانب الفنية، فاللاعب رفض في فترة سابقة تلبية دعوة المنتخب، وهذا موقف لا يمكن تجاهله."

الغندري: نلعب من أجل الشرف قبل كل شيء



"نحن لا نساوم في أي مواجهة، وسنلعب بنفس الجدية التي خضنا بها كل المباريات السابقة. نريد أن نختم التصفيات بانتصار جديد يُثبت جدارتنا بالتأهل."

"نريد أن نصل إلى المونديال بثقة وروح انتصارية، لأن صورة المنتخب تبدأ من هنا، من رادس، أمام جمهورنا."

