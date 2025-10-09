ترامب: سنخلق ظروفا أفضل للناس في القطاع ونتواصل مع دول ثرية لإعادة الإعمار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن خطة لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، وصف خلالها الوضع الحالي بالمكان "الفظيع".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، أكد فيها عزمه على "خلق مكان في غزة يمكن للناس أن يسكنوا فيه في ظروف أفضل".



وأشار ترامب إلى تفاعل إيجابي مع الخطط الأمريكية، زاعما أن "الكل يرقص في الشوارع فرحا في الدول العربية والإسلامية".وأوضح الرئيس الأمريكي أن الأولوية الحالية هي "استعادة الرهائن أولا"، معربا عن اعتقاده بأن "الأمور ستسير على ما يرام" بعد ذلك.وكشف عن اتصالات تجريها الإدارة الأمريكية مع "دول ثرية ستقدم أموالا لغزة"، مشيرا إلى أن "هناك دولا ثرية جدا ستنخرط في إعادة إعمار غزة"، ولفت ترامب إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ليست كبيرة بالنسبة لهذه الدول "لأن لديهم الكثير من الأموال".بدوره، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الأحداث الأخيرة "ستمهد لأن تصبح غزة مكانا قابلا للعيش"، في إشارة إلى التطورات الإيجابية على طريق تحسين الأوضاع في القطاع.وتأتي هذه التصريحات في إطار المساعي الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.وكانت حركة حماس قد أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.