وزير التعليم العالي يعاين، بولاية سوسة، انطلاقة العودة الجامعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d6a665c7a3.96759062_hoelinmkjqfpg.jpg width=100 align=left border=0>

أدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى ولاية سوسة، اطلع خلالها على سير العودة الجامعية بعدد من مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية، وذلك بحضور رئيس جامعة سوسة لطفي بلقاسم ووالي الجهة سفيان التنفوري، وفق بلاغ صادر عن الوزارة نشرته اليوم.



وخلال اجتماع انعقد بمقر الولاية بحضور عدد من نوّاب الجهة، اطلع الوزير على مستجدات العودة الجامعية بمختلف مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية، وتابع جهود التنسيق الجهوي لإنجاح السنة الجامعية في أفضل الظروف. كما تمّ عرض المشاريع الجهوية الجديدة ومتابعة أشغال التهيئة والصيانة ومدى تقدّم إنجازها.

