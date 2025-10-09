وزير التعليم العالي يعاين، بولاية سوسة، انطلاقة العودة الجامعية
أدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى ولاية سوسة، اطلع خلالها على سير العودة الجامعية بعدد من مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية، وذلك بحضور رئيس جامعة سوسة لطفي بلقاسم ووالي الجهة سفيان التنفوري، وفق بلاغ صادر عن الوزارة نشرته اليوم.
وخلال اجتماع انعقد بمقر الولاية بحضور عدد من نوّاب الجهة، اطلع الوزير على مستجدات العودة الجامعية بمختلف مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية، وتابع جهود التنسيق الجهوي لإنجاح السنة الجامعية في أفضل الظروف. كما تمّ عرض المشاريع الجهوية الجديدة ومتابعة أشغال التهيئة والصيانة ومدى تقدّم إنجازها.
وفي إطار زيارته إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أشرف الوزير على اجتماع مع عدد من الأساتذة ومديري الأقسام، اطّلع خلاله على سير العودة الجامعية وظروف العمل والتدريس. وأكّد بالمناسبة التزام الوزارة بتحسين ظروف العمل لكافة مكوّنات الأسرة الجامعية، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشرف الوزير على يوم إدماج الطلبة بـمعهد الدراسات العليا التجارية، بحضور عدد من الطلبة، داعيا إلى توفير أفضل الظروف لجميع الطلبة من أجل التميز والنجاح خلال مسارهم الجامعي داخل المؤسسة، التي أصبحت مرجعا مهما ضمن منظومة التعليم العالي.
وتحول بلعيد في ختام زيارته إلى المبيت الجامعي رياض الورد والحي الجامعي الغزالي بسوسة، حيث اطلع على الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة في مجالي السكن والإطعام الجامعي، إضافة إلى متابعة ظروف عمل الأعوان والعملة بمؤسّسات الخدمات الجامعية في الجهة.
