وزارة الصحة تدعو الراغبين في بعث مراكز لتصفية الدم بنابل إلى اختيار إحدى الأماكن الشاغرة قبل 23 أكتوبر الجاري
دعت وزارة الصحة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أصحاب المطالب المتعلقة بإحداث مراكز لتصفية الدم بالقطاع الخاص والمسجلين على قائمة الانتظار بولاية نابل، إلى اختيار إحدى الأماكن الشاغرة بمعتمدية منزل تميم، ومعتمدية تاكلسة، ومنطقة بئر بورقبة بمعتمدية الحمامات، وذلك في أجل أقصاه يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري.
وأوضحت وزارة الصحة أنها ستأخذ بعين الاعتبار معيار الأولوية بالرجوع إلى تاريخ إيداع أول مطلب تم تسجيله على قائمة الانتظار عند إسناد قرارات الموافقة المبدئية.
وشددت على أن إيداع المطالب يتم حصرا بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو عن طريق البريد في رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، لافتة إلى أنها سترفض كل مطلب يصل بعد تاريخ 23 اكتوبر الجاري ويعتمد في ذلك حسب الحالة إما تاريخ الختم بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو تاريخ ختم البريد دون سواهما.
