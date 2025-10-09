وزارة الصحة تدعو الراغبين في بعث مراكز لتصفية الدم بنابل إلى اختيار إحدى الأماكن الشاغرة قبل 23 أكتوبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>

دعت وزارة الصحة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أصحاب المطالب المتعلقة بإحداث مراكز لتصفية الدم بالقطاع الخاص والمسجلين على قائمة الانتظار بولاية نابل، إلى اختيار إحدى الأماكن الشاغرة بمعتمدية منزل تميم، ومعتمدية تاكلسة، ومنطقة بئر بورقبة بمعتمدية الحمامات، وذلك في أجل أقصاه يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري.



وأوضحت وزارة الصحة أنها ستأخذ بعين الاعتبار معيار الأولوية بالرجوع إلى تاريخ إيداع أول مطلب تم تسجيله على قائمة الانتظار عند إسناد قرارات الموافقة المبدئية.

