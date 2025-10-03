انطلاق فعاليات النسخة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e0174e0534a4.12098308_jmkhiolqnpegf.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من الصالون المهني للصناعات التقليدية "ARTICREA "، من 6 الى 12 اكتوبر 2025، بقصر المعارض بالكرم، وذلك ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.



ويشارك في هذه الدورة، التي تشرف عليها وزارة السياحة، في إطار دعم التصدير وتعزيز مكانة المنتوجات التقليدية التونسية في الاسواق العالمية، 165 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف الولايات باختصاصات متنوعة، لتقديم احدث الابتكارات والمنتجات التقليدية والتي لها صلة بالهدايا والتزويق للمستهلك بصفة عامة والمهنيين والمؤسسات.

