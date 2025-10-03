انطلاق فعاليات النسخة الثانية للصالون المهني للصناعات التقليدية من 6 الى 12 اكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم
تنطلق فعاليات النسخة الثانية من الصالون المهني للصناعات التقليدية "ARTICREA "، من 6 الى 12 اكتوبر 2025، بقصر المعارض بالكرم، وذلك ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ويشارك في هذه الدورة، التي تشرف عليها وزارة السياحة، في إطار دعم التصدير وتعزيز مكانة المنتوجات التقليدية التونسية في الاسواق العالمية، 165 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف الولايات باختصاصات متنوعة، لتقديم احدث الابتكارات والمنتجات التقليدية والتي لها صلة بالهدايا والتزويق للمستهلك بصفة عامة والمهنيين والمؤسسات.
وسيضم الصالون، وفق ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، الجمعة، مجموعة متنوعة من الفضاءات المبتكرة، التي تجمع بين البعد المهني وروح الإبداع وكي تكون منصات حيوية للحرفيين، والمؤسسات الناشئة وتتيح لهم فرصة إبراز اخر ابتكاراتهم وتبادل الخبرات مع الفاعلين في القطاع والانفتاح على الاسواق المحلية والدولية.
وسيحتوي الصالون على "الفضاء التجاري"، والذي يعتبر من أهم الفضاءات ويضم مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية، ويمنح فرصة استثنائية للتعريف بالمنتجات وترويجها للمستهلكين والمهنيين.
وسيخصص" فضاء هياكل المساندة" للهياكل العمومية والمنظمات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية لدعم الحرفيين، من خلال التعريف بالخدمات وبالامتيازات الممنوحة لفائدتهم، خاصّة، في مجال تصدير منتوجات الصناعات التقليدية والترويج لصورة تونس.
وسيتضمن "فضاء ورشات العمل "حوالي 10 ورشات مخصصة لتقديم استراتيجيات التصدير، منها فرص الاستثمار والتشغيل في قطاع الصناعات التقليدية لصالح التونسيين العائدين الى بلد المنشا وربط التجارة الالكترونية بالعالم من خلال تحسين الخدمات اللوجستية والديوانية والتمويل والتكنولوجيات الحديثة في خدمة التراث: من الابداع التقليدي الى الابتكار العصري ورحلة عبر ابرز التوجهات في عالم التصميم وكيفية تسويق المنتجات الحرفية في الاسواق العالمية : اراء المشترين.
ومن بين الفضاءات الاخرى التي ستكون حاضرة في هذا الصالون نجد "فضاء الابتكار" وفضاء "فكرة هدية" و"فضاء الاعلام والصحافة ".
