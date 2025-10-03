مجلس الجهات والأقاليم يندّد بشدة بالاعتداء الخطير لقوات الاحتلال على أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg width=100 align=left border=0>

أدان المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في بيان أصدره اليوم الجمعة، بشدة، "الاعتداء الخطير على سفن أسطول الصمود من قبل قوات الاحتلال الصهيوني"، وما تبعه من اعتقال عشرات النشطاء والبرلمانيين من مختلف الدول من بينهم عدد من أحرار تونس.



واعتبر المجلس الوطني، أنّ هذا العمل العدواني يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعوب في التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، معبّرا عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، ومؤكّدا أنّ استهدافهم لن يزيد الأحرار في العالم إلا إصرارًا على كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

