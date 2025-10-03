Babnet   Latest update 11:28 Tunis

شركة النقل بالساحل تطلق طلب عروض وطني لاقتناء 59 حافلة جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d68dfd6baebc0.11690246_nkhiqefojmpgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 11:28
      
اطلقت شركة النّقل بالسّاحل، أمس الخميس، طلب عروض وطني، لاقتناء 59 حافلة جديدة  منها 50 حافلة عادية نقل حضري و9 حافلات رفاهة بين المدن.

وسيساهم هذا الاستثمار في تغطية المتطلّبات بولايات الساحل الثلاث المهدية وسوسة والمنستير، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.



واكدت الوزارة انه سيتمّ توزيع هذه الحافلات حسب الأولوية وبما يقتضيه مبدأ تكريس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المناطق التابعة للجهات المعنيّة، حسب البلاغ.
وتأتي هذه الاقتناءات في إطار إستراتيجيّة الدّولة للارتقاء بمنظومة النّقل العمومي الجماعي المنتظم وخاصّة بالجهات، وفق المصدر ذاته.


