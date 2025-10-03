شركة النقل بالساحل تطلق طلب عروض وطني لاقتناء 59 حافلة جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d68dfd6baebc0.11690246_nkhiqefojmpgl.jpg width=100 align=left border=0>

اطلقت شركة النّقل بالسّاحل، أمس الخميس، طلب عروض وطني، لاقتناء 59 حافلة جديدة منها 50 حافلة عادية نقل حضري و9 حافلات رفاهة بين المدن.



وسيساهم هذا الاستثمار في تغطية المتطلّبات بولايات الساحل الثلاث المهدية وسوسة والمنستير، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.

