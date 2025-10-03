Babnet   Latest update 13:21 Tunis

مهمة تقنية رفيعة المستوى من 30 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025 بتونس من أجل الارساء الفعلي لمقاربة الصحة الواحدة (منظمة الصحة العالمية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dfb6b9ebd822.63425203_limjhkpfneoqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 13:21
      
احتضنت تونس من 30 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025 مهمة تقنية رفيعة المستوى نظّمتها وزارة الصحة في إطار مشروع ممول من صندوق مكافحة الجوائح، لتشكل خطوة أساسية نحو الارساء الفعلي لمقاربة الصحة الواحدة (One Health) التي تجمع بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وانبثق عن هذه المهمة التقنية المنتظمة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبمشاركة خبراء من المعهد البيطري التجريبي لأبروتسو وموليز، عدة مخرجات من أهمها، إجراء تقييم شامل للأنظمة الحالية للتبليغ والترصد الصحي، وتحديد نقاط القوة والتحديات في مجال ترابط البيانات والرقمنة من أجل تحسين الكشف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر.



كما أقرت بلورة قائمة موحدة للجهات الفاعلة الوطنية المعنية بالصحة البشرية والبيطرية، ووضع اللبنات الأولى لخارطة طريق وطنية من أجل منصة رقمية للصحة الواحدة، قادرة على دعم الكشف المبكر والتدخل السريع في مواجهة المخاطر الصحية، وفق بلاغ لمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس.

وشملت الأنشطة على امتداد خمسة أيام، اجتماعات وزيارات تقنية في وزارة الصحة ووزارة الفلاحة ومراكز الإعلامية والمخابر المرجعية ومختلف الإدارات الفنية.

وقد أفضت هذه اللقاءات إلى بلورة رؤية مشتركة لمنظومة ترصد وطنية موحدة في إطار نهج الصحة الواحدة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام تونس وشركائها الدوليين بإرساء مقاربة الصحة الواحدة كخيار استراتيجي لحماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الصحي الوطني.


