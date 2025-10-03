مهمة تقنية رفيعة المستوى من 30 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025 بتونس من أجل الارساء الفعلي لمقاربة الصحة الواحدة (منظمة الصحة العالمية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dfb6b9ebd822.63425203_limjhkpfneoqg.jpg width=100 align=left border=0>

احتضنت تونس من 30 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2025 مهمة تقنية رفيعة المستوى نظّمتها وزارة الصحة في إطار مشروع ممول من صندوق مكافحة الجوائح، لتشكل خطوة أساسية نحو الارساء الفعلي لمقاربة الصحة الواحدة (One Health) التي تجمع بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.



وانبثق عن هذه المهمة التقنية المنتظمة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبمشاركة خبراء من المعهد البيطري التجريبي لأبروتسو وموليز، عدة مخرجات من أهمها، إجراء تقييم شامل للأنظمة الحالية للتبليغ والترصد الصحي، وتحديد نقاط القوة والتحديات في مجال ترابط البيانات والرقمنة من أجل تحسين الكشف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر.

