Babnet   Latest update 09:44 Tunis

بنزرت: الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت تتسلم 5 حافلات جديدة بكلفة 3.25 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df7450377fa8.19630837_iojmehpgqlkfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 08:18 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تدعم اسطول الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت خلال الايام القليلة الجارية باقتناء 5 حافلات جديدة بكلفة 3.25 مليون دينار ،علاوة على 4 حافلات مستوردة من فرنسا . 
  وقال الرئيس المدير العام المكلف بتسيير الشركة المعز لدين الله عبد السلام ،خلال موكب إنتظم اليوم بالفضاء الفني الجهوي للشركة بمعتمدية جرزونة ،بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب ،إن هذه الاقتناءات الجديدة تتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحسين المرافق الجماعية الخدماتية التي اذن بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتم العمل عليها بدعم من وزارة الاشراف والسلط الجهوية.
     واضاف ان الاقتناءات الجديدة  أسهمت في الرفع من الاسطول العام للشركة  ، وستتلوها اقتناءات اضافية تعادل 8 حافلات من مجموع 10 حافلات مبرمجة ،  منها 3 خلال نهاية شهر نوفمبر المقبل والبقية خلال نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية 2025 ، وذلك في انتظار القسط المخصص للجهة من الصفقة العامة المبرمجة من قبل وزارة الاشراف والتي تعادل 23 حافلة  . 

   يذكر ان والي بنزرت كان عاين  بحضور معتمد جرزونة بالنيابة محمد بن جدو وثلة من الإطارات الإدارية والفنية للمؤسسة ، سير العمل و مستوى التنظيم الهيكلي والاداري والفني عالي الجودة المعتمد من قبل مصالح الشركة بفضاء المستودع الجهوي والورشة المركزية للشركة .

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315918


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أومتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:29
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-19
25°-19
29°-20
25°-20
24°-19
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    