بنزرت: الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت تتسلم 5 حافلات جديدة بكلفة 3.25 مليون دينار
تدعم اسطول الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت خلال الايام القليلة الجارية باقتناء 5 حافلات جديدة بكلفة 3.25 مليون دينار ،علاوة على 4 حافلات مستوردة من فرنسا .
وقال الرئيس المدير العام المكلف بتسيير الشركة المعز لدين الله عبد السلام ،خلال موكب إنتظم اليوم بالفضاء الفني الجهوي للشركة بمعتمدية جرزونة ،بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب ،إن هذه الاقتناءات الجديدة تتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحسين المرافق الجماعية الخدماتية التي اذن بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتم العمل عليها بدعم من وزارة الاشراف والسلط الجهوية.
واضاف ان الاقتناءات الجديدة أسهمت في الرفع من الاسطول العام للشركة ، وستتلوها اقتناءات اضافية تعادل 8 حافلات من مجموع 10 حافلات مبرمجة ، منها 3 خلال نهاية شهر نوفمبر المقبل والبقية خلال نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية 2025 ، وذلك في انتظار القسط المخصص للجهة من الصفقة العامة المبرمجة من قبل وزارة الاشراف والتي تعادل 23 حافلة .
يذكر ان والي بنزرت كان عاين بحضور معتمد جرزونة بالنيابة محمد بن جدو وثلة من الإطارات الإدارية والفنية للمؤسسة ، سير العمل و مستوى التنظيم الهيكلي والاداري والفني عالي الجودة المعتمد من قبل مصالح الشركة بفضاء المستودع الجهوي والورشة المركزية للشركة .
