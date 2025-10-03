تهيئة وحدة الإنعاش بقسم جراحة القلب بالمستشفى الجامعي بصفاقس بقيمة 600 ألف دينار

تمت إعادة تهيئة وحدة الإنعاش بقسم جراحة القلب والشرايين، مع تزويدها بتجهيزات طبية حديثة بقيمة 600 ألف دينار، وفق ما اوردته وزارة الصحة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"وتمثلت التجهيزات الطبية في 4 اسرة إنعاش جديدة،و8 أسرة للقسم الداخلي،و12 جهاز تنفس اصطناعي،و5 مضخات حقن كهربائية، بالاضافة الى جهاز إيكوغرافي محمول.