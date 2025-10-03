تهيئة وحدة الإنعاش بقسم جراحة القلب بالمستشفى الجامعي بصفاقس بقيمة 600 ألف دينار
تمت إعادة تهيئة وحدة الإنعاش بقسم جراحة القلب والشرايين، مع تزويدها بتجهيزات طبية حديثة بقيمة 600 ألف دينار، وفق ما اوردته وزارة الصحة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"
وتمثلت التجهيزات الطبية في 4 اسرة إنعاش جديدة،و8 أسرة للقسم الداخلي،و12 جهاز تنفس اصطناعي،و5 مضخات حقن كهربائية، بالاضافة الى جهاز إيكوغرافي محمول.
وستعزز هذه التجهيزات قدرات القسم في جراحة القلب، وتُحسّن رعاية المرضى في الحالات الحرجة وفق أحدث المعايير الطبية
