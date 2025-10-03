حريق بمركب صيد كبير الحجم بميناء الصيد البحري بجرجيس يخلف خسائر مادية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df5e3f75cb74.99049600_mqfiljehpognk.jpg width=100 align=left border=0>

اندلع ليلة الخميس حريق بمركب صيد من الحجم الكبير كان راسيا بميناء الصيد البحري بجرجيس ولم يكن على متنه بحارة، متسببا في خسائر مادية ودون تسجيل خسائر بشرية وفق معتمد جرجيس عبد السلام بوعزيز اثناء تواجده بمكان الحريق.



وافاد في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان تدخلات من البحارة ومن الحرس الوطني والحماية المدنية ب3 شاحنات اطفاء مكنت من السيطرة على الحريق وتلافي تطوره او تسربه الى بقية المراكب الراسية او غزل الشباك الموجود بالمكان مفيدا ان الاسباب تبقى مرتبطة بما سيثبته التحقيق حسب قوله.

