Babnet   Latest update 07:48 Tunis

حريق بمركب صيد كبير الحجم بميناء الصيد البحري بجرجيس يخلف خسائر مادية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df5e3f75cb74.99049600_mqfiljehpognk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 06:21 قراءة: 0 د, 43 ث
      
اندلع ليلة الخميس حريق بمركب صيد من الحجم الكبير  كان راسيا بميناء الصيد البحري بجرجيس ولم يكن على متنه بحارة، متسببا في خسائر مادية ودون تسجيل خسائر بشرية وفق معتمد جرجيس عبد السلام بوعزيز اثناء تواجده بمكان الحريق.

وافاد في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان تدخلات من البحارة ومن الحرس الوطني والحماية المدنية ب3 شاحنات اطفاء مكنت من السيطرة على الحريق وتلافي تطوره او تسربه الى بقية المراكب الراسية او غزل الشباك الموجود بالمكان مفيدا ان الاسباب تبقى مرتبطة بما سيثبته التحقيق حسب قوله.

وحسب شهود عيان هبوا للمشاركة في عملية الاطفاء فان الحريق هائل ويرجح أن يعود إلى تماس كهربائي لاعتبار عدم وجود أي بحار على متن المركب، واصفين الحادثة بالمؤلمة والخسائر بالكبيرة حيث اتت النيران على كامل الهيكل الخشبي للمركب الذي هو على ملك احد بحارة جرجيس.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315910


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أومتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:29
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
24°-18
29°-19
24°-20
25°-18
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    