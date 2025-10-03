هيئة المحامين تندد بقرصنة سفن اسطول الصمود وتعتبرها اعتداء على القانون الدولي وجريمة حرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg width=100 align=left border=0>

ندد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين يوم الخميس وبشدة عملية قرصنة القوات الاسرائيلية لسفن اسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة واعتبره "اعتداءا سافرا وخرقا خطيرا للقانون الدولي العام ولأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 التي تكفل حرية الملاحة في أعالي البحار.

واضاف المجلس في بيانه ان هذه العملية " تشكل انتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية مشيرا ايضا الى ان تلك القرصنة التي استهدفت أسطولا مدنيا مخصصا لمهام إنسانية بحتة هي ايضا " جريمة حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما (1998)".



